Charlène von Monaco im Stress: Übernimmt sich die Fürstin endgültig?

Von: Annemarie Göbbel

Für Charlène von Monaco geht eine heftige Woche langsam zu Ende. Ruhe gönnt sich die Fürstin offenbar wenig, dabei ist ihr letzter gesundheitlicher Einbruch nicht so lange her.

Monaco – Im Fürstenhaus von Monaco jagt derzeit ein Termin den anderen. Zum Ausspannen bleibt da wenig Zeit. Doch während sich auf hohem Niveau die Alltagsroutine im Palais Princier de Monaco breit macht, wächst auch die Sorge, Charlène von Monaco (45) könnte sich übernehmen. Ist die Fürstin nach ihrer langer Genesungsphase der Taktung gewachsen?

Die Woche ist gespickt voll mit Terminen und Menschenmassen, die nur auf Charlène warten

Anfang der Woche besuchte das fürstliche Paar l‘Espace Lamartine, einen Treffpunkt, der allen Monegassen für Aktivitäten wie Workshops, Sport oder kreative Freizeitgestaltung zur Verfügung steht. In Anwesenheit Albert II. (65) und Charlènes segnete der Erzbischof von Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David (60) die Räumlichkeiten, bevor die Führung nebst Bürgermeister Georges Marsan (66), etlichen Gemeinderats-Mitgliedern und Delegierten begann. Charlène lächelt gewohnt adrett in die Kameras des Gruppenbildes.

Am Folgetag geht Albert in die Luft. Wortwörtlich: Im Rahmen der Vorbereitungen für den Prince Albert II Cup in Monaco besteigt der Souverän einen ökologischen Heißluftballon in den Farben des Fürstentums und hebt ab. Während ihr Gatte sich den frischen Wind um die Nase wehen lässt, kümmert sich die Fürstin um alles Belange des Palastes inklusive ihrer Kinder Jacques und Gabriellas (beide 8).

Charlène von Monaco wäre nach Aussage von Freunden „fast gestorben“ PageSix hatte die Aussage von Freunden enthüllt, nach denen die Fürstin Monacos „fast gestorben“ wäre. Charlène hatte sich im Frühjahr 2021 in Südafrika in Folge einer schweren HNO-Infektion mehreren Operationen unterziehen müssen. Auf Fotos wirkte sie extrem abgemagert. Eine HNO-Infektion hatte im Zusammenhang mit einer vorherigen OP zu schweren Nebenhöhlen- und Schluckproblemen geführt. Erst im November 2021 kehrte die Fürstin zurück. Nach Klinikaufenthalten wurde die Therapie nach und nach ausgeschlichen, es ist also kein Jahr her, seit Charléne langsam zu ihren Pflichten zurückfand.

Mitte der Woche: Charlène von Monaco geht mit Albert an Bord eines neuen Schnellbootes

Charlène von Monaco ist wieder bei einer maximaler Belastung angekommen, wie ein Blick in ihren Kalender verrät (Fotomontage). © Alexandre Dimou/Imago & Instagram @hshprincealbertiis

Der Mittwoch naht und bringt die Eröffnung Monaco Yacht Show 2023 mit sich, die noch bis 30. September im Port Hercule zu sehen sein wird. Es ist die schönste Superyacht-Kollektion des Jahres, die in der idyllischen Umgebung Monaco präsentiert wird. Charlène begleitet Albert den ganzen Tag und weiht abends ein neue Schnellboot der See- und Flughafenpolizei zur Seenotrettung gemeinsam mit Charlotte Casiraghi (37) ein. Routiniert blickt sie neben Albert in die Kameras.

Der Donnerstag bringt einen neuen Menschenauflauf in den Fürstenpalast. Die Only Watch Community tritt gemeinsam mit Fürst und Fürstin zur Geldsammlung für die Erforschung der Duchenne-Muskeldystrophie (einer Erbkrankheit) zusammen. Charléne blickt ernst und ganz in Schwarz gekleidet im Herzen der Community in die Kameralinse. So schön es ist, die Fürstin so aktiv zu sehen, bedenkt man die anhaltenden Trennungsgerüchte und repräsentativen Reisen, die Charlène wieder unternimmt, ist die Belastung doch sehr hoch zu nennen. Verwendete Quellen: pagesix.com, Instagram