Charlène von Monaco stellt klar: „Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung“

Von: Susanne Kröber

Fürst Albert dementierte Gerüchte über eine Trennung des Paares schon mehrfach, während sich Charlène bisher in Schweigen hüllte. Doch in einem neuen Interview setzt sie sich jetzt zur Wehr.

Monaco – Erst kürzlich sorgte ein Bericht des französischen Magazins Voici für Schlagzeilen, in dem behauptet wurde, Albert (65) und Charlène von Monaco (45) würden sich nur noch nach vorheriger Terminabsprache treffen, Charlènes Lebensmittelpunkt befände sich inzwischen in der Schweiz. „Alles unwahr“, betonte Fürst Albert anschließend in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera. „Diese Gerüchte verletzen mich. Charlène ist immer an meiner Seite.“

„Zermürbend und anstrengend“: Charlène von Monaco dementiert Trennungsgerüchte

Charlène von Monaco hielt sich bisher bedeckt, was eine angebliche Ehekrise im Hause Grimaldi angeht. Nach einem Gespräch mit Monaco-Matin, in dem Charlène über ihren aktuellen Gesundheitszustand sprach, ließ das französische Blatt mitteilen: „Die Frau des Staatsoberhauptes ist immer noch nicht vor diesen Medien-Tsunamis geschützt, denen das Paar regelmäßig ausgesetzt ist, wie zuletzt im August. Aber sie will nicht mehr darauf reagieren und hofft, dass das Phänomen irgendwann verschwindet.“ Doch jetzt scheint Charlène endgültig genug zu haben und hat sich doch zu einer Reaktion entschlossen.

Geöffnet hat sich die Fürstin von Monaco gegenüber News24, einer Nachrichtenseite ihrer Heimat Südafrika. „Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung und ich finde die Gerüchte zermürbend und anstrengend“, so Charlène laut News24. „Ich kann einfach nicht verstehen, woher sie kommen. Mir kommt es so vor, als ob bestimmte Medien oder Leute sehen wollen, dass wir uns trennen.“ In der Öffentlichkeit fühlt sich Charlène oft nicht korrekt dargestellt.

Wenn es bei einer Veranstaltung tausend Fotos von mir gibt, wählen sie eines aus, auf dem ich nach unten schaue oder nicht lächle, und sagen dann, dass ich unbeholfen oder unglücklich aussehe.

Charlène und Albert von Monaco: Gemeinsam sagen sie Krisengerüchten den Kampf an

Albert und Charlène von Monaco sehen sich bereits seit ihrer Hochzeit 2011 mit Trennungsgerüchten konfrontiert, der Höhepunkt war erreicht, als die monegassische Landesmutter 2021 aufgrund einer schweren HNO-Infektion zu einem monatelangen Aufenthalt in Südafrika gezwungen war. Auch nach ihrer Rückkehr ging es der Fürstin nicht besser, sodass sich eine Behandlung in der Schweiz anschloss. Jetzt, wo sich Charlène laut Monaco-Matin wieder „topfit, glücklich und gelassen“ fühlt, hat das Fürstenpaar den Spekulationen über eine Ehekrise offenbar den Kampf angesagt.

Charlène von Monaco hat genug von den Spekulationen über ihre Ehe mit Fürst Albert. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/MAXPPP

Im Frühjahr sah sich sogar der Palast genötigt, „böswillige Gerüchte“ formell zu dementieren, nachdem das französische Magazin Royauté behauptet hatte, Albert und Charlène befänden sich bereits im Trennungsprozess. Mit vereinten Kräften will das Fürstenpaar von Monaco nun für Klarheit sorgen. Wie stark sich die ehemalige Profi-Schwimmerin inzwischen wieder fühlt, zeigte sie jetzt auch in einem äußerst selten TV-Interview, in dem Charlène von Monaco nach langem Schweigen ihre Stimme erhebt. Verwendete Quellen: monacomatin.mc, corriere.it, news24.com, Instagram