Hier spricht der Cousin des Königs: „Er kommt mit Camilla auch gern mal inkognito vorbei“

Von: Ulrike Schmidt

Teilen

Eduard Prinz von Anhalt auf Schloss Ballenstedt, wo er geboren wurde, das aber enteignet wurde. © Jürgen Meusel/dpa

Eduard Prinz von Anhalt ist eng mit der britischen Königsfamilie verbunden. Der Cousin von Charles hat mit dem Tod von Queen Elizabeth II. gerechnet.

Berlin/London – Eduard Prinz von Anhalt (80) ist Oberhaupt des Hauses Askanien – mit tausendjähriger Geschichte, auch wenn er sich inzwischen mit 60 adoptierten Trägern seines Namens herumschlagen muss. Der Journalist, Moderator und Buchautor lebt in Berlin, seine Heimat aber ist Sachsen-Anhalt, und er ist direkt mit dem Britischen Königshaus verwandt.

Als die Queen am Donnerstagnachmittag friedlich entschlafen ist, wurde Eduards Cousin, Prinz Charles, König. „Ich war darauf vorbereitet – durch meine Verbindung wurde mir telefonisch mitgeteilt: London Bridge ist falling down, das hieß, dass die Queen im Sterben liegt“, berichtet Eduard von Anhalt, der bis zur Wende und seinem Kampf um die Rückgabe des ehemaligen Familienbesitzes in Sachsen-Anhalt an der Isar lebte und ein lebenslustiges Mitglied der Münchner Society war.

Queen Elizabeth II.: Charles‘ Cousin Prinz Eduard von Anhalt in Trauer

Prinz Eduard trauert um die Queen, aber ein bisschen stolz ist er auch, „dass mein Cousin nun König ist“, wie er am Telefon gesteht – auf dem Weg zu einer Lesung seiner Familienchronik Das verfluchte Jahrhundert – eine Dynastie am Abgrund, die vor einem Jahr erschienen ist.

Die verwandtschaftliche Verbindung geht weit zurück, doch für König Charles III. ist Eduard sein Cousin. „Mein Onkel Aribert von Anhalt war mit der jüngsten Enkelin von Queen Victoria, Maria Louisa von Schleswig-Holstein verheiratet.“ Und Königin Victoria (1819 – 1901) war die Ururgroßmutter von Elizabeth II.

Das Haus von Anhalt Familienzerwürfnisse, Erbschaftsauseinandersetzungen, Enteignung – „Eine Dynastie am Abgrund“, so hat der Chef des Hauses Askanien, Eduard Prinz von Anhalt, das Schicksal seiner Familie überschrieben, das dem Bundesland seinen Namen gab. Mit der Verhaftung und dem Tod seines Vaters, Herzog Ernst ­Joachim (1901–1947), ein erbitterter Gegner der ­Nazis, und der Enteignung des Familienbesitzes durch die Sowjets, erlebte das Haus seinen Niedergang. Nach der Wiedervereinigung verlor Eduard Prinz von Anhalt den Kampf um die Rückgabe der Besitztümer. Bekannteste anhaltinische Askanierein ist Zarin ­Katharina II. von Russland, geb. Prinzessin von Anhalt zu Zerbst, die einzige Frau der Weltgeschichte, die den Titel „die Große“ trägt. Das Haus ist mit vielen europäischen Fürsten- und Königshäusern verwandt.

Die Beziehung ist so eng, dass Eduard von Anhalt zu allen großen Familienanlässen nach London oder Windsor eingeladen wird, zuletzt zur Beisetzung von Prinz Philip (†99), mit dem er sich besonders gut verstanden hat. „Wir sind gern und oft zusammengesessen – er hat dann mit mir Deutsch gesprochen. Und er hat mir beigebracht, dass Roséwein für ältere Herren bekömmlicher als Weißwein ist.“ Als Philip vergangenes Jahr starb, war Prinz Eduard klar, dass Königin Elizabeth II bald folgen würde. „Wenn man die beiden gesehen hat, wie er wie ein Fels hinter ihr stand, war damit zu rechnen.“

Alle News zu Queen Elizabeth II. auch in unserem Newsletter kompakt zusammengefasst. Hier anmelden https://www.tz.de/ueber-uns/newsletter-anmeldung-tz?recipientList=queen

Queen Elizabeth II.: Prinz Eduard von Anhalt pflegt vertrautes Verhältnis zu König Charles

Eduard von Anhalt verehrte die Queen: „Sie war für mich eine Institution, die ich jedem Land nur wünschen würde – so viel Liebe wie sie gegeben hat. Sie hat 15 Premierminister erlebt und mit ihnen zusammengearbeitet – egal, ob eher links oder rechts, ohne ihre Unterschrift wäre keine Entscheidung rechtskräftig geworden. Und obwohl sie sich nicht in die Politik einmischen durfte, sie hat sich mit jedem Thema intensiv auseinandergesetzt.“ In ihren Privaträumen aber sei die Queen ganz Ehefrau, Mutter und Großmutter gewesen. „Da hat sie ein Leben wie jede Bürgerliche geführt und auch selbst den Tee gekocht.“

Im Wörlitzer Gartenreich 2019: Charles pflanzt einen Baum in Eduard Prinz von Anhalts Heimat. © ddp

Zu Charles hat Eduard Prinz von Anhalt ein vertrautes Verhältnis. „Er kommt mit Camilla auch gern mal inkognito vorbei – ohne Sicherheitsleute.“ Und vor drei Jahren pflanzte Prinz Charles in Eduards Heimat einen Baum: im Wörlitzer Gartenreich, heute Weltkulturerbe und einst Besitz derer von Sachsen-Anhalt.



Ob Prinz Eduard zur Beisetzung der Queen reisen wird – steht noch offen. Er muss sich immer entscheiden, welche Rolle er einnehmen will: ob als Adelsexperte für einen TV-Sender oder als privater Gast – das dürfte nie vermischt werden, das würde zum Bruch mit den Royals führen. Ulrike Schmidt