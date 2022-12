Trauert Charlotte Würdig Ex Sido nach? „Wir sind füreinander gemacht“

Charlotte Würdig und Sido sind mittlerweile getrennt. © VISTAPRESS / G. Chlebarov via www.imago-images.de

Für Charlotte Würdig ist es selbstverständlich, in den schwersten Stunden für ihren Ex Sido da zu sein. Sie glaubt, die zwei seien füreinander gemacht.

Berlin – In einem RTL-Interview spricht Charlotte Würdig (44) erstmals über ihren Ex-Mann Sido (42). Nach acht gemeinsamen Ehe-Jahren und zwei gemeinsamen Kindern zerbrach die Liebe des einstigen Traumpaares Anfang 2020 an Sidos Sucht. Eine Sucht, die nach der Trennung nur noch schlimmer wurde – während der Pandemie stürzte sich der Rapper in den Drogenrausch. In einem Podcast gab sich der 42-Jährige kürzlich schonungslos ehrlich und packte über seine Sucht und die Trennung aus. Nun zieht Charlotte nach und spricht überraschend davon, dass die zwei füreinander gemacht sein könnten.

„Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Am Ende saß ich in der Klapse“, fasst der Rapper kürzlich die Situation im Spiegel-Interview zusammen und erklärt, dass die Therapie ihm das Leben gerettet habe. Und das hat er Charlotte zu verdanken, die ihn – obwohl die beiden zu dem Zeitpunkt bereits zwei Jahre getrennt waren – in die Klinik brachte.

Auch nach der Scheidung spricht Charlotte Würdig von keiner „Trennung“

Für Charlotte ist das selbstverständlich: „Es ist für mich ganz klar, dass ich diesen Weg mit ihm gehe und ihn nicht in seinen schwächsten Stunden liegen lasse“, stellt die Moderatorin jetzt im Gespräch mit RTL klar. Obwohl die beiden vor sechs Wochen das Ehe-Aus mit der Scheidung besiegelten, möchte Charlotte von keiner „Trennung“ sprechen. „Ich mag das Wort ‚Trennung‘ nicht“, so die Moderatorin weiter im Interview, denn Trennung bedeute Loslösen.

Und das wird für die zweifache Mutter nicht passieren - Sido ist und bleibt Teil der Familie: „Er ist der Vater meiner Kinder, da kann man sich auf den Kopf stellen, das wird für immer so bleiben“, erklärt die Powerfrau. Viele seien der Annahme gewesen, die Würdigs seien füreinander gemacht und Charlotte hat nun eine klare Antwort: „Naja, sind wir offensichtlich. Nur eben anders als ursprünglich, traditionell gedacht“.