Wollte Prinzessin Diana wirklich nach Kalifornien ziehen?

Fakt oder Fiktion? Die neue Staffel von „The Crown“ im Echtheits-Check

Von: Annemarie Göbbel

Fiktion schließt bei The Crown, Staffel 6 die Lücken, wenn die Wahrheit Fragen offen lässt (Fotomontage). © John Shelley Collection/ Netflix/Imago & Netflix/Imago

Die 6. Staffel von „The Crown“ spielt sich nahe der Jetztzeit ab. Viele werden sich fragen, ob die Handlungs-Stränge auch wirklich der Realität entsprechen.

Los Angeles – Der Großteil der erfolgreichen Netflix-Serie „The Crown“ folgt Prinzessin Dianas (36, † 1997) letzten Wochen vor ihrem Tod im August 1997 – und den tiefgreifenden Auswirkungen, die ihr Tod auf die Popularität der königlichen Familie hatte. Die Macher haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ein Großteil der Serie reine Fiktion ist und viele imaginäre Momente die Lücken in der Geschichte der königlichen Familie füllen. Doch was ist bei den neuen Folgen real und was nur ausgedacht?

Umstrittene Frage: Haben sich Dodi Al-Fayed und seine Ex-Freundin Kelly Fisher (45) wegen Diana getrennt?

Viele Fragen, die „The Crown“ so spannend machen, sind längst beantwortet oder bis heute umstritten. Eine Frage wie: „Haben sich Dodi und seine Ex-Freundin Kelly Fisher (45) wegen Diana getrennt?“ lässt sich nicht ohne weiteres beantworten. Nach dem Treffen im Juli 1996 behauptete das Model, sie seien bereits verlobt. Er hätte ihr zudem 500.000 US-Dollar angeboten hatte, um ihre Modelkarriere einzuschränken und mit ihm nach Paris zu ziehen. Nach dem Unfalltod Al-Fayeds (42, † 1997) und Dianas zog Kelly die Klage zurück.

Da lässt sich die Frage: „Hat Dodi Diana ein Gedicht geschrieben?“ schon leichter beantworten. Laut Vanity Fair schenkte Dodi Prinzessin Diana eine kleine Silbertafel, die speziell mit einem von ihm geschriebenen Gedicht beschriftet war. Über das Schmuckstück und dessen Verbleib ist jedoch nur sehr wenig bekannt.

Staffel 6: Besetzung von „The Crown“ Queen Elizabeth II. – Imelda Staunton (67)

Prinz Philip – Jonathan Pryce (76)

Prinz Charles – Dominic West (54)

Diana – Elizabeth Debicki (33)

Camilla Parker Bowles – Olivia Williams (55)

Prinz William – Rufus Kampa (17), Ed McVey (23)

Kate Middleton – Meg Bellamy (21)

Prinz Harry – Luther Ford

Wollte Prinzessin Diana wirklich nach Kalifornien ziehen?

Eine brennende Frage, die besonders Prinz Harry (39) interessieren dürfte: „Wollte Dodi wirklich, dass Diana nach Kalifornien zieht?“ Obwohl es keine Aufzeichnungen gibt, haben einige der engen Freunde des Königshauses behauptet, sie wolle in den Staaten leben. Im Jahr 2020 berichtet Dianas Butler und Vertrauter Paul Burrell (65) CBS News von Plänen Dianas, ein Haus in Malibu für sich und ihre Söhne kaufen zu wollen. Dianas Stimmtrainer und Freund Stewart Pearce (61) bestätigt in einem Dialymail-Interview 2021, Diana habe eine Karriere als freie Dokumentarfilmerin im Sinn gehabt.

Filmische Finte oder Realität: „Hat Dodi wirklich einen Verlobungsring in Paris gekauft?“ Tatsächlich: Dodi kaufte nur wenige Stunden vor seinem und Dianas Tod einen Verlobungsring im Wert von 11.600 Pfund (13.300 Euro). Aufnahmen, die bei einer gerichtlichen Untersuchung im Jahr 2007 gezeigt wurden, zeigen, wie Dodi das Juweliergeschäft Repossi besucht, und sich Ringe zeigen ließ. Ebenfalls auf Video: Der Assistent des Präsidenten des Ritz-Hotels bringt dem Paar eine Tasche in die Imperial-Suite. Nach ihrem Tod wurde in Dodis Wohnung ein Ring mit der Aufschrift „Dis-moi Oui“ gefunden, was „Sag mir Ja“ bedeutet.

Die ersten vier Folgen von „The Crown“ Staffel 6 stehen ab dem 16. November beim Streamingriesen zum Abruf bereit, weitere sechs Episoden sollen am 14. Dezember folgen. Vor dem Start von „The Crown“ beschäftigte Fans auch die Frage: Klaute die „falsche“ Kate Middleton Meghan Markle den Traumjob? Verwendete Quellen: hellomagazine.com, dailymail.co.uk