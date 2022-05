Aus Angst ums Image: Chetrin Schulze verlässt „Kampf der Realitystars“ freiwillig

Chetrin Schulze steigt bei KdRS freiwillig aus © Screenshots/RTL+

Freiwilliger „Kampf der Realitystars“-Exit: Chethrin Schulze verriet, warum sie sich dafür entschied, aus dem TV-Format auszusteigen. Der Star habe Angst um ihr Image.

Thailand – Es wurde ihr zu viel! Chethrin Schulzes (30) Entscheidung ist gefällt – sie gab ihren freiwilligen „Kampf der Realitystars“-Abschied bekannt. Die Reality-TV-Teilnehmerin war erst in der letzten Woche zu den bereits in die Sala eingezogenen Prominenten dazugestoßen und verkündete jetzt, dass sie frühzeitig aus der Show aussteigen wolle.

Die Zuschauer hatten zunächst damit gerechnet, dass es zwischen ihr und ihrer Mitstreiterin Elena Miras (30) zu einer heftigen Auseinandersetzung kommen könnte. Die beiden Ex-„Love Island“-Teilnehmerinnen überraschten ihre Konkurrenten und die Zuschauer jedoch und verbrachten einen harmonischen Abend.



Obwohl die Chetrin zusammen mit Schäfer Heinrich (55) auf der Nominierungsliste gelandet war, entschloss sie sich dafür, ihre Koffer zu packen. Die Influencerin gab am Abend nach dem Spiel gegenüber den anderen TV-Kandidaten bekannt: „Für mich hat sich das Kapitel Trash-TV erledigt. Ich werde definitiv noch im TV stattfinden, aber in anderen Bereichen. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich freiwillig das Handtuch werfe.“ Dem Model gehe es vor allem darum, ihr Image zu bewahren und nicht zur Zielscheibe von denjenigen zu werden, die sich wegen ihres Auftritts über sie lustig machen könnten.

Chethrin Schulze: Freiwilliger „Kampf der Realitystars“-Abschied!

Die TV-Persönlichkeit gab in der Sendung zudem den Grund dafür bekannt, dass ihr alles zu viel wurde und sie sich deshalb gegen einen weiteren Auftritt in dem beliebten Reality-TV-Format entschied. Nachdem sie sich in der letzten Runde des Spiels in einen Teppich einwickeln musste, bekam sie eine Panikattacke.

Zudem sollte sie im Rahmen ihres Verbleibs in der Sendung einen Wahlkampf führen, was sie nicht tun wollte. „Für mich ist das kein Spaß – ich mach‘ mich hier nicht zum Deppen, egal wie lustig eure Show da sein soll”, erklärte sie genervt. Bei ihrer Entscheidung für ihren freiwilligen „Kampf der Realitystars“-Exit scheint sich die Beauty also absolut sicher zu sein!