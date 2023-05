„Es war Horror“: Baby von Cheyenne Ochsenknecht musste ins Krankenhaus

Horror-Erlebnis für Mama Cheyenne Ochsenknecht: Ihr neugeborenes Baby Matteo kämpfte mit Pilzinfektion und Unterernährung.

Cheyenne Ochsenknecht (22) hat turbulente Tage hinter sich! Obwohl die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht gerade im Mutterglück sein sollte, da ihr Sohn Matteo am 10. Mai 2023 das Licht der Welt erblickte, offenbart sie nun auf Social Media, dass ihr frischgeborenes Baby im Krankenhaus war!

Der Grund dafür ist, dass Matteo „Probleme mit dem Trinken hatte, ständig an Gewicht verlor und selbst zwei Wochen nach der Geburt noch nicht sein Geburtsgewicht erreicht hatte“, berichtet die 22-Jährige.

Aus diesem Grund entschied sich Cheyenne, mit ihrem Baby in die Kinderklinik zu fahren, wo Matteo sofort an verschiedene Geräte angeschlossen wurde. „Sauerstoffversorgung, EKG – alles war in Ordnung“, erzählt die zweifache Mutter weiter in ihrer Instagram-Story. Sie veröffentlichte auch ein Foto von Matteos Bettchen, um ihre Fans zu beruhigen.

Unterernährung durch Schmerzen beim Trinken verursacht

Es stellte sich heraus, dass Matteo eine leichte Form von Soor hatte, einer Pilzinfektion der Mundschleimhaut, die bei Babys häufig vorkommt. „Weil es ihm so weh tat, hat er weniger getrunken und dadurch an Gewicht verloren“, erklärt Cheyenne ihrer Instagram-Community.

Zum Glück war es nichts Ernstes, wie die 22-Jährige erleichtert berichtet. Seit der Entlassung trinkt der kleine Matteo nun endlich wieder, schläft gut und erholt sich langsam wieder von der schmerzhaften Infektion.