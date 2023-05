Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren Babybauch

In einem neuen Instagram-Post präsentiert Cheyenne Ochsenknecht stolz ihre Babykugel. Die Fans des TV-Stars reagieren begeistert.

Cheyenne Ochsenknecht (22) ist so schön schwanger! Das Model und sein Ehemann Nino dürfen sich derzeit auf ihr zweites gemeinsames Kind freuen. Zusammen zieht das Paar bereits Töchterchen Mavie (2) groß, die im März 2021 das Licht der Welt erblickte. An Silvester 2022 machte die Influencerin dann süße Neuigkeiten bekannt: Baby Nummer zwei ist auf dem Weg!

Auf Instagram postete die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) damals ein Foto ihres gewölbten Bauches und schrieb dazu: „4 gewinnt“. Ihre Aussage unterstrich Cheyenne mit mehreren Emojis wie einer Sanduhr, einem Kleeblatt und einem weißen Herzen. In der zweiten Staffel von „Diese Ochsenknechts“ kam später heraus, welches Geschlecht der süße Familienzuwachs hat: Es wird ein Junge.

Mittlerweile dauert es gar nicht mehr lange, bis die Geburt ansteht. Bevor es so weit ist, haben sich Cheyenne, Nino und Mavie nun für ein Fotoshooting versammelt. Auf ihrem Account teilte die künftige Zweifach-Mama ein Bild, das sie zusammen mit ihren Liebsten zeigt.

Cheyenne trägt ein weißes Crop Top, das den Blick auf ihre Babykugel freigibt. Behutsam legt die Blondine die Hände auf ihren Bauch und lächelt in die Kamera. Nino legt ebenfalls eine beschützende Hand auf Cheyennes Bauch, während er Mavie im anderen Arm trägt. Der Kopf der Kleinen ist nach hinten gerichtet, so dass ihr Gesicht nicht zu sehen ist. Zu der Aufnahme schrieb Cheyenne: „3 become 4“ („drei werden vier“).

Die Fans zeigten sich begeistert von dem intimen Familienfoto und hinterließen jede Menge begeisterte Kommentare. „Ihr seid so sympathisch, authentisch, richtig cool“, lobte ein Follower. An anderer Stelle waren Nachrichten zu lesen wie „Tolle junge Familie“, „Wunderschönes Foto“, „Zauberhaft“ und „Ihr Hübschen“. Auch Cheyennes Mama Natascha Ochsenknecht ließ es sich nicht nehmen, einen Kommentar zu hinterlassen. „So süssssss“, schwärmte die Designerin.