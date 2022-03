Cheyenne Ochsenknecht bald wieder schwanger? Mama Ochsenknecht ist sich sicher

Von: Sarah Wolzen

Natascha Ochsenknecht ist sich sicher: bald bekommt Tochter Cheyenne ihr zweites Kind © dpa | Clara Margais

Letzte Woche flog sie überraschend bei „Let’s Dance“ raus, nun sorgt Cheyenne Ochsenknecht abermals für Schlagzeilen. Und zwar durch Mama Natascha. Denn die ist überzeugt, dass Cheyenne bald schon wieder ein Kind bekommt.

Berlin - Cheyenne Ochsenknecht (21) ist zur Zeit in aller Munde. Sei es ihre Teilnahme an der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel, oder die gerade bei Sky laufende Reality-Serie „Die Ochsenknechts“ - an der 21-Jährigen führt zur Zeit einfach kein Weg vorbei.

Cheyenne Ochsenknecht wurde 2021 erstmals Mutter

Am 26. März 2021 kam die kleine Mavie zur Welt und machte die jüngste Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht damit erstmals zur Mutter. Doch wird die Kleine, die nächste Woche ein Jahr alt wird, Einzelkind bleiben?

Cheyennes Mutter Natascha hat dazu eine ganz klare Meinung. Im Rahmen eines Interviews mit Bunte plaudert das ehemalige Model offen über ihre Familie.

Natascha Ochsenknecht sicher: Bald kommt Cheyennes zweites Baby

Über ihre Tochter, die mit ihrer kleinen Familie gerade auf einem österreichischen Bauernhof lebt, verrät sie: „Also da wird es auch nicht mehr lange dauern, bis das zweite Kind dann kommt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.“

Und Cheyenne selbst? Die hat sich bisher noch nicht zu einem weiteren Kind geäußert. Erst kürzlich hat die 21-Jährige jedoch erklärt, wegen eines Beauty-Eingriffs nicht mehr lügen zu wollen.

Verwendete Quellen: bunte.de