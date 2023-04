„Elternführerschein“ für Anne Wünsche: Cheyenne Ochsenknecht schießt gegen Influencerin

Cheyenne Ochsenknecht findet, dass manche Menschen keine Kinder haben sollten. Ihrer Meinung nach gehört dazu auch Anne Wünsche.

Graz/Berlin – In Sachen Kindererziehung gehen die Meinungen traditionell ziemlich weit auseinander. Insbesondere auf Social Media streiten sich Eltern regelmäßig darüber, welcher Umgang mit ihren Kindern angemessen ist und wie viel Recht auf Privatsphäre die Kleinen eigentlich haben. Auch Promi-Mütter sind von diesen Diskussionen selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Cheyenne Ochsenknecht (22), die mit ihrem Partner Nino die kleine Tochter Mavie (2) großzieht, nahm dabei zuletzt kein Blatt vor den Mund. Zielscheibe der Verbalattacke war dabei niemand Geringeres als die einstige „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin Anne Wünsche (31).

Wünsche ist selbst bereits dreifache Mutter und teilt regelmäßig Anekdoten und Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit Kids in den sozialen Netzwerken. Zuletzt erregte die Influencerin allerdings mit einer polarisierenden Neuigkeit Aufsehen: Sie sei ungeplant ein viertes Mal schwanger geworden, wolle das Kind aber nicht bekommen. Deshalb habe sie sich nach reichlichem Überlegen für eine Abtreibung entschieden. In den Kommentarspalten auf Instagram und Co. sorgte das wie zu erwarten für einige hitzige Diskussionen.

Jetzt scheppert‘s: Cheyenne Ochsenknecht giftet bei Instagram gegen Anne Wünsche © Gartner/Imago & Screenshot/Instagram/Anne Wünsche

Cheyenne Ochsenknecht ist der Meinung, dass manche Eltern keine Kinder bekommen sollten

Generell scheint Anne Wünsches Umgang mit der Privatsphäre ihrer Kinder nicht bei allen Mitgliedern der Netzgemeinde gut anzukommen. Und auch Cheyenne Ochsenknecht hatte jetzt einiges dazu zu sagen. Während einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower von der 22-Jährigen wissen, wie sie zu Annes Entscheidung steht und ob sie es okay findet, dass die ehemalige BTN-Schauspielerin ihren Nachwuchs im Badeanzug auf Social Media präsentiert.

Und Cheyennes Antwort hatte es mehr als in sich. „Keine Worte dafür. Deswegen sollte es einen Elternführerschein geben. Weil manche Menschen einfach keine Kinder haben sollten“, findet die Tochter von Filmstar Uwe Ochsenknecht (67) klipp und klar. Sie selbst erwartet derzeit bereits ihr zweites Kind. Ebenso wie Tochter Mavie wird Baby Nummer 2 aber wohl größtenteils aus dem Rampenlicht ferngehalten werden. Das kleine Mädchen ist nur selten auf Cheyennes Posts zu sehen, dabei außerdem immer nur von hinten.