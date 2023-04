„Einfach nicht mein Ding“. Cheyenne Ochsenknecht will ihr Kind nicht stillen

Ihr Baby zu stillen kommt für Chayenne Ochsenknecht überhaupt nicht in Frage © Instagram: cheyennesavannah

Cheyenne Ochsenknecht ist verärgert über den sozialen Druck, den Mütter wegen des Themas Stillen bekommen. Sie will ihr Kind nicht stillen.

Steiermark – Cheyenne Ochsenknecht (22) und ihr Mann Nino Sifkovits warten gerade voller Vorfreude auf Baby Nummer zwei. Im März 2021 machte die kleine Mavie das Paar zu stolzen Eltern – nun soll die Kleine schon große Schwester werden. Noch bevor der Knirps auf der Welt ist, weiß die werdende Mutter aber schon: Stillen werde ich nicht!

Cheyenne und ihr Mann haben sich ein Leben in der Idylle aufgebaut – in der österreichischen Steiermark genießt die kleine Familie das Leben auf dem Bauernhof. Immer wieder gibt es von dem Ochsenknecht-Küken via Instagram Einblicke in den Familienalltag auf dem Hof und auch Schwangerschafts-Updates teilt Cheyenne mit ihrer Anhängerschaft. So offenbarte die 22-Jährige ihren Fans auch kürzlich, dass sie nicht vorhabe, ihr Baby zu stillen.

Cheyenne Ochsenknecht hat keine Sorge, dass sie eine weniger enge Bindung zu ihrem Kind haben wird: „Alles absoluter Blödsinn!“

Das blieb natürlich nicht unkommentiert und stieß bei einigen Followern auf Unverständnis. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollen Fans nun wissen, wieso die Blondine nicht stillen wolle – Cheyennes Antwort darauf fällt kurz und knapp aus: „Es ist ehrlich gesagt einfach nicht mein Ding“, erklärt sie. Ausprobiert habe die junge Mutter es bereits bei ihrer Tochter und es schlichtweg „absolut nicht gemocht“.

Von dem Unverständnis ihrer Fans und negativen Kommentaren lässt sich die junge Mutter nicht verunsichern. Stattdessen zeigt sich die TV-Bekanntheit verärgert über den sozialen Druck, den Mütter unterliegen und sich rechtfertigen müssen, wenn sie sich gegen das Stillen entscheiden.

„Ich finde es auch eine Frechheit, welchen Druck wir kriegen. Nach dem Motto: Welche Mutter nicht stillt, kriegt keine enge Bindung zum Kind oder alle Mütter, die nicht stillen, sind schlechte Mütter“, regt sich Cheyenne in ihrer Instagram-Story auf. Das halte das sympathische TV-Gesicht nämlich für Blödsinn und schreibt: „Man ist so oder so schon eine tolle Mutter, weil man ein Kind geboren hat – auch ohne dieses blöde Stillen“.