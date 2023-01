Chris Töpperwien sauer auf deutsche Touris, die in seinem Café ihr Geschirr nicht abräumen

Teilen

Chris Töpperwien erklärt den Unterschied zwischen Deutschen und US-Amerikanern. © Instagram/Chris Töpperwien

Reality-TV-Star Chris Töpperwien schiebt Frust: Seine deutschen Gäste hinterlassen die Tische im Café des Amerika-Auswanderers oft dreckig.

Chris Töpperwien (48) ist der „Currywurst-Mann“: Seit vielen Jahren ist er als Gastronom in den USA tätig. Bei „Goodbye Deutschland“ können die Zuschauer mitverfolgen, wie es dem Unternehmer im fernen Amerika ergeht. Auch auf Instagram hält er seine 156.000 Follower regelmäßig über sein Leben auf dem Laufenden. In einem Video spricht der Reality-TV-Star nun offen über kulturelle Unterschiede. „Viele fragen mich oft: Wo ist der Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen hier in den USA?“, erzählt Chris, während er sich hinter der Theke seines Cafés befindet.

Anschließend schwenkt er mit der Kamera auf einen dreckigen Tisch, den deutsche Touristen hinterlassen haben. Weder die Teller noch die Kaffeebecher haben die Café-Besucher abgeräumt. „Sie trinken ihren Kaffee und essen ihren Kuchen – das ist ja alles nett. Aber sie lassen alles stehen, auch die Menüs“, klagt Chris.

Chris Töpperwien: „Die Amerikaner sind viel sauberer“

Für ihn als Gastronom sei das sehr frustrierend. „Das wird nicht mehr weggebracht, wo es hingehört. Nein, es wird alles stehen und liegen gelassen“, ärgert sich der Auswanderer. Die Einheimischen hätten da deutlich bessere Manieren. „Das gibt es in Amerika nicht. Wie man sieht hier die Tische, die räumen wir nicht einmal ab, weil jeder räumt seine Tische selber ab“, schildert er und zeigt einen Tisch, der tatsächlich blitzblank sauber ist.

Es ist also ganz offensichtlich, welche Café-Besucher die angenehmeren Kunden für Chris sind. „Das ist der Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen: Die Amerikaner sind viel, viel sauberer!“, ist sich der Ex-Dschungelcamper sicher. Das hören seine deutschen Fans wohl nicht so gerne. Schließlich brüstet man sich gerade hierzulande mit Tugenden wie Fleiß und Ordnung. Offenbar hat so mancher Tourist vergessen, für den Urlaub Manieren mit in den Koffer zu packen…