Chris Töpperwien wird zum ersten Mal Vater

Chris Töpperwien und seine Frau verkünden frohe Neuigkeiten im Netz © Instagram/Chris Töpperwien

Er wird zum ersten Mal Vater: Chris Töpperwien und Nicole Töpperwien werden zum ersten Mal Eltern. Das Paar freut sich darauf, bald zu dritt zu sein.

Kalifornien – Er wird zum ersten Mal Papa: Chris Töpperwien (48) und seine Ehefrau Nicole Töpperwien erwarten ihr erstes Baby! Der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer und seine Liebste hatten sich erst Ende Mai das Ja-Wort gegeben und werden schon bald eine kleine Familie sein, weil sie sich riesig auf ihr erstes gemeinsames Kind freuen.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram verkündete die werdende Mama die frohen Babynews jetzt mit einem schönen Posting, das sie am Strand in Kalifornien zeigt. Auf dem tollen Schnappschuss ist die blonde Schönheit vor der paradiesischen Kulisse in einem figurbetonten Kleid in Orange dabei zu sehen, wie sie ihre Hand auf ihren kleinen Babybauch legt.

In der Bildunterschrift zu den schönen Neuigkeiten schrieb die zukünftige Mutter voller Vorfreude: „Wir sind ganz verliebt in einen kleinen Menschen, den wir noch gar nicht kennengelernt haben. 1+1=3.” Ihrem Posting fügte sie zudem den passenden Hashtag #schwanger und ein Herz-Emoji hinzu und verlinkte auch den offiziellen Instagram-Account ihres Liebsten.

Der Papa in spe selbst hat sich zu den schönen Neuigkeiten noch nicht gemeldet. Er scheint jedoch glücklich darüber zu sein, schon bald mit seiner Partnerin seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen zu können. Der TV-Star hat das Foto seiner Liebsten auch auf seiner Social-Media-Plattform geteilt, wobei die freudigen Babynews auch bei der Community der zukünftigen Eltern gut ankamen, die das Posting über die Schwangerschaft der Mama in spe mit zahlreichen Glückwünschen überflutete.