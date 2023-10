Christian von Dänemark unter Europas Prinzessinen: „Prinz Charming“ begeistert Fans

Von: Annemarie Göbbel

Am 15. Oktober 2023 feiert der Erstgeborene des dänischen Kronprinzenpaars seinen 18. Geburtstag. Prinz Christians strahlte an seinem großem Tag, bei dem ein spezielles Foto mit Seltenheitswert entstand.

Kopenhagen – Am vergangenen Sonntag ging es vor Schloss Amalienborg in Kopenhagen hoch her. Tausende Dänen waren auf den Beinen, um gegen Mittag den Erstgeborenen von Kronprinz Frederik von Dänemark (55) und dessen Frau Mary (51) auf den Balkon treten zu sehen.

Volles Königshaus zu Prinz Christians Volljährigkeit: Die Royals Europas waren fast vollständig angereist

In einem schnittigen grauen Anzug mit marineblauer Krawatte winkte der zukünftige Thronfolger Dänemarks ohne jede Berührungsängste fröhlich den Menschenmassen zu. Auch seine Großmutter, Königin Margrethe (83), und seine Geschwister Prinz Vincent (12), Prinzessin Isabella (16) und Prinzessin Josephine (12) waren zur Unterstützung mitgekommen.

Die imposante Gästeliste konnte sich sehen lassen. Zum Galadinner auf Schloss Christiansborg waren aus Schweden Christians Patin Kronprinzessin Victoria (46) und Ehemann Prinz Daniel (50) angereist. Nicht zu übersehen war Prinzessin Estelle (11) in einem zuckersüßen Kleid von Christer Lindarw – Ton-in-Ton mit dem Galakleid Victorias von Elie Saab. Kronprinz Haakon von Norwegen (50) kam mit Kronprinzessin Mette-Marit (50) in Peter Dunas mit seiner 19-jährigen Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra in einer eleganten One-Shoulder-Robe von Emilio Pucci zum Fest.

Prinz Christian steht ein weiterer Meilenstein bevor: Neben dem Galadinner zu seiner Volljährigkeit wird Prinz Christian am 14. November einen weiteren Meilenstein feiern, wenn er an einer Sitzung des Staatsrats (bestehend aus den Ministern der Regierung) teilnimmt und sich zur dänischen Verfassung bekennt. „Prinz Christian wird dann zum Staatsoberhaupt ernannt werden können. Doch Prinz Christian wird erst dann einen Sitz im Staatsrat erhalten, wenn ein Thronwechsel stattgefunden hat“, erklärte das dänische Königshaus zu diesem wichtigen Schritt.

Die Zukunft Europas stellte sich anlässlich Prinz Christians Geburtstag zum Gruppenbild auf

Im Rahmen des Galadinners kam es zu einem wunderbaren seltenen Foto, auf dem Estelle und Ingrid Alexandria neben Prinz Christian posieren. Doch damit nicht genug. Flankiert wird Christian auch von Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlande (19) in einem violetten Traumdress von Essential Antwerp und von Kronprinzessin Elisabeth von Belgien (21) in einem schulterfreien Dress von Natan Couture.

Alle Königshäuser teilten das Bild mit Seltenheitswert unter dem Titel „Die zukünfige Generation“ fast zeitgleich bei Instagram. „Was für eine tolle Gruppe junger Menschen, die in den kommenden Jahren die Herrscher der europäischen Krone sein werden“, schrieb sofort ein User. „Girlpower“, freute sich eine weitere Userin. „Prinz Charming“, lautete der Nachfolge-Kommentar und traf damit den Nagel auf den Kopf. Die Prinzessinnen Europas hatten das Geburtstagskind in die Mitte genommen. Die Gästeliste barg noch so manche Überraschung. Verwendete Quellen: people.com, Instagram