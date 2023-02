Christin Stark und Bernhard Brink in Berlin gemeinsam auf der Bühne mit Ramon Roselly

Der diesjährige Schlager-Olymp in Berlin kann mit einigen hochkarätigen Gästen aufwerten. Neben Christin Stark und Bernhard Brink ist auch Ramon Roselly mit von der Partie.

Berlin – Schlagerfans aufgepasst! Der diesjährige Schlager-Olymp in Berlin wird zweifelsfrei ein Musik-Event der Spitzenklasse. Denn wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, scheinen die Organisatoren der Party sich so einige große Stars gesichert zu haben, um ihren Besuchern einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Unter anderem Christin Stark (33) und Bernhard Brink (70) werden beim Schlager-Olymp auf der Bühne stehen. Die beiden Stars können dabei schon mal für eine wichtige Übergabe proben.

Denn Christin Stark wird demnächst die Moderation der beliebten TV-Sendung „Schlager des Monats“ übernehmen. Zuvor war Bernhard Brink jahrelang Gastgeber der Show. Dass der Schlagerveteran und seine Nachfolgerin jetzt gemeinsam auf der Bühne stehen, scheint ein gutes Zeichen zu sein: Kein Streit und kein Ärger haben Brinks Abgang ausgelöst, wenn er mit der neuen Gastgeberin der „Schlager des Monats“ das Mikrofon teilt.

Neben Brink und Stark wird auch Ramon Roselly beim „Schlager-Olymp“ singen

Doch Christin Stark und Bernhard Brink sind nicht die einzigen bekannten Gesichter aus der Welt des Schlagers, die beim diesjährigen „Schlager-Olymp“ in Berlin das Publikum begeistern werden. Auch Schmusesänger Ramon Roselly (29) wird das Event mit seiner Anwesenheit beehren. Der junge Musiker hat gerade in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen und zählt seitdem zweifelsohne zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands.

Neben Stark, Brink und Roselly werden beim „Schlager-Olymp“ außerdem Nino de Angelo (59), Anna-Carina Woitschack (30) und Frank Zander (81) die Zuschauer unterhalten. Das Event findet am 12. August 2023 statt und wird im Freizeit- und Erholungspark Lübars organisiert.