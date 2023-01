Christin Stark: Erste Gäste ihrer „Schlager des Monats“-Premiere stehen fest

Christin Starks erster Auftritt als „Schlager des Monats“-Moderatorin rückt in greifbare Nähe. Nun enthüllt der Sender die ersten Gäste der Debüt-Show. (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & IMAGO/Future Image

Christin Starks erster Auftritt als „Schlager des Monats“-Moderatorin rückt in greifbare Nähe. Nun enthüllt der Sender die ersten Gäste der Debüt-Show.

Leipzig – So langsam wird es ernst – in wenigen Tagen wird Christin Stark (33) zum ersten Mal zur Schlagersendung „Schlager des Monats“ (MDR) begrüßen. Nach fünf erfolgreichen Jahren übergibt Bernhard Brink (70) das Zepter der Show an die Nachwuchs-Moderatorin. Die Frau an Matthias Reims (65) Seite freut sich auf die Herausforderung, gibt aber auch zu, großen Respekt davor zu haben. Am 3. Februar ist es so weit und Christin Stark gibt ihr „Schlager des Monats“-Debüt.

Neben dem Moderationswechsel hat der Sender auch einige Veränderungen am Konzept der Show vorgenommen. Künftig sollen nämlich auch Popsongs, die es in die Charts geschafft haben, einen Platz in der Schlagersendung bekommen. Backstage-Reportagen und Studiogäste bleiben auch weiterhin Teil des Konzepts. Wer bei Christin Starks Show-Debüt als Gast dabei sein wird, wird so langsam enthüllt.

Christin Starks erste Talk-Gäste stehen fest: Ramon Roselly und Senta sind dabei

Unter anderem wird Ramon Roselly (29) bei der Februar-Show dabei sein und einer der ersten Talk-Gäste der neuen Moderatorin sein. Der Musiker tauscht nun wieder den Zirkus gegen die Schlagerbühne – bis Anfang Januar war der Sänger noch als Zirkusdirektor im „Zwickauer Weihnachtszirkus“ zu sehen. Neben dem DSDS-Star wird Senta (32) dabei sein, die den meisten unter dem Künstlernamen Oonagh bekannt sein wird. Senta-Sofia Delliponti dürfte aber auch einigen GZSZ-Fans bekannt sein, denn die Künstlerin hat auch schauspielerische Talente und ist Tanja Seefeld in der beliebten RTL-Soap.

Und während sich das Show-Konzept mit der Übernahme von Christin Stark ein wenig verändert, bleibt auch der Hit des Monats weiterhin Teil der Schlagersendung und auch der steht nun fest: Kevin Neon wurde mit seinem Song „Ballett“ zum Januar-Hit gewählt und wird diesen in der Februar-Show performen.

Dass Newcomer in der Schlagershow eine Fläche bekommen, ist es, was Christin Stark an dem Format liebt. Die Moderatorin weiß, dass sie in große Fußstapfen tritt und gibt ihrem Vorgänger Bernhard Brink ihr Wort, ihn zukünftig würdig vertreten zu wollen: „Ich verspreche dir von ganzem Herzen, dass ich alles geben werde“.