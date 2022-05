Knallende Türen & Funkstille: Matthias Reim erzählt offen über Beziehungszoff mit Christin Stark

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Knallende Türen, drei Tage Funkstille und Zeit für sich. Wenn sich Matthias Reim und Christin Stark streiten, dann fliegen so richtig die Fetzen. Allerdings ist dann die Versöhnung auch nicht weit, wie der Schlagersänger nun verrät.

Am Bodensee - Christin Stark und Matthias Reim (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) sind trotz des großen Altersunterschiedes seit über 10 Jahren zusammen - und seit einem Jahr nun auch verheiratet. Doch auch in den stärksten Beziehungen gibt es einmal Zoff - da sind Matthias Reim und Christin Stark keine Ausnahme. Dass die beiden aber eine „unglaublich schöne Streitkultur“ haben, verrät der Schlagerstar jetzt höchstpersönlich.

Matthias Reim deutscher Pop-, Rock- und Schlagersänger Geboren 26. November 1957 (Alter 64 Jahre), Korbach Kinder Marie Reim, Julian Reim, Bastian Reim, Romy Reim, Romeo Reim, Marie-Louise Reim Ehepartnerin Christin Stark (verh. 2020), Sarah Stanek (verh. 2004–2013)

„Unsagbar glücklich“: Das Baby von Christin Stark und Matthias Reim ist da

Es war DIE Sensation beim Schlagerboom 2021 Ende Oktober: Matthias Reim (Alle Infos zum deutschen Schlagersänger) und Christin Stark verkündeten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. „Es ist so schön! (...) Das, was jetzt kommt, ist nicht einfach Nummer 7, sondern unser Herzenswunsch!“, so Matthias Reim damals. Am 31. März 2022 war es dann endlich so weit: Sie sind nun stolze Eltern einer kleinen Tochter.

Zoe heißt das neuste Mitglied der Reim-Familie. „Wir sind unsagbar glücklich über die Geburt unseres Töchterchens“, so Matthias Reim gegenüber BILD. Doch auch wenn die beiden derzeit nicht glücklicher sein könnten, verrät der Schlagersänger im „Freizeit heute“-Interview, dass es auch in ihrer Beziehung ab und zu so richtig kracht.

Matthias Reim in großer Vorfreude: Seine Ehefrau Christin Stark erwartet das erste gemeinsame Kind des Schlager-Traumpaars (Fotomontage) © Felix Kästle/dpa/picture alliance

Knallende Türen und Funkstille: Matthias Reim erzählt offen über Beziehungszoff mit Christin Stark

„Ja. Man kann sich streiten, richtig fetzen, auch mal drei Tage lang nicht miteinander sprechen (...)“, so Matthias Reim (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten). Doch er und Christin Stark hätten „eine unglaublich schöne Streitkultur“, verrät er weiter. „Wir können auch mal eine Tür knallen. Und dann braucht jeder seine Zeit allein“.

Doch nach zehn Jahren Beziehung wissen Matthias Reim und Christin Stark auch, wie sie sich wieder zusammen raufen können. „Dann sagt einer von uns: ‚Soll ich dir einen Tee machen, möchtest du was trinken?‘, so aus dem Schweigen heraus, und der andere faucht noch: ‚Nein, danke!‘ Dann ist die Versöhnung eröffnet“, erklärt der Schlagerstar.

Affäre mit Matthias Reim? Schlagerstar Sonia Liebig kann über neue Gerüchte nur lachen

Grund zur Sorge besteht also nicht - auch, wenn die Gerüchteküche immer wieder kräftig brodelt. Mit einer großen Portion Sarkasmus räumt Schlagersängerin Sonia Liebing in ihren Instagram-Storys jetzt mit diesen erfundenen Geschichten auf - kann sich aber eine Spitze an den Urheber dieser Gerüchte nicht verkneifen.

„Die Katze ist aus dem Sack. Der Matze und ich, wir sind together forever. Und warum tun wir das bloß der Christin an? Der hat das Kind zwar der Christin verpasst, liebt aber mich“, so Sonia Liebing. Doch dieses „Liebesgeständnis“ ist natürlich nicht ernst gemeint. Die Schlagersängerin macht sich damit nur über die neusten Liebesgerüchte um sie und Matthias Reim lustig.

Nach Geburt von Tochter Zoe: Christin Stark doch nicht beim Schlagerfest XXL mit Florian Silbereisen dabei

Christin Stark hatte sich vorgenommen, auch nach der Geburt ihrer Tochter weiterhin Konzerte zu geben. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten für ihre Fans. Die Christin Stark wird doch nicht beim Schlagerfest XL mit Florian Silbereisen auftreten, wie der Konzertveranstalter nun mitteilt. Verwendete Quellen: BILD, Freizeit heute, Instagram/sonia.liebing