„Kleine Füße, große Liebe“: Christin Stark plantscht mit Tochter Zoe am Pool

Christin Stark hat vor kurzem ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Jetzt genießt sie den Sommer mit ihrer kleinen Tochter entspannt am Pool. (Fotomontage) © Instagram/Christin Stark & IMAGO/STAR-MEDIA

Stockach – Sie schwebt auf Wolke Sieben! Christin Stark (32) ist vor kurzem zum ersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann Matthias Reim (64) zieht die Schlagersängerin jetzt die kleine Zoe groß. Und bevor es für Christin im Herbst auf große Clubtournee geht, will sie den Sommer mit ihrer Kleinen nochmal so richtig genießen. Zuletzt postete die junge Mutter einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Baby am Pool zeigt. Und die Instagram-Gemeinde ist begeistert!

Auf dem Foto ist Christin von hinten zu sehen, sie trägt ein weißes Strandkleid über ihrem ebenfalls weißen Bikini. Als Sonnenschutz hat sie außerdem einen Strohhut aufgesetzt. Neben ihr glitzert die Sonne im Wasser, mit dem die Sängerin ihre Füße abkühlt. Fast nicht zu erkennen: Baby Zoe ist ebenfalls mit abgelichtet! Ihr kleiner Fuß ist nur leicht auf dem Schoß ihrer Mutter zu erkennen, ansonsten gibt es nichts von dem Schlager-Nachwuchs zu sehen. Dazu schreibt Christin auf Englisch: „Kleine Füße, große Liebe!“

Christin Stark begeistert ihre Follower mit dem sonnigen Pool-Schnappschuss

Ihrer Fangemeinde macht Christin Stark mit diesem Sommer-Bild Lust auf die warme Jahreszeit. In der Kommentarspalte lassen so einige Follower durchblicken, dass sie ebenfalls gerne einige Stunden am Pool zubringen würden. Doch nicht jeder kann sich so ein teures Plantschbecken leisten! Trotzdem gibt es von Neid keine Spur und stattdessen überhäufen ihre Follower Christin Stark mit süßen Komplimenten.

„Mega Foto“, steht da beispielsweise zu lesen, während ein anderer User mit Bezug auf Christins Lied „Rock mein Herz“ schreibt: „Sooo niedlich. Ihr zwei rockt wirklich das Herz.“ Auch eine andere Nutzerin kann gar nicht genug von dem liebevollen Mutter-Tochter-Schnappschuss bekommen: „Total goldiges Foto und die Füßchen von Zoe, zu süß. Genießt euer großes Glück.“ Auch ohne das Gesicht der Kleinen zu zeigen, macht Christin Stark ihren Fans also eine Freude!