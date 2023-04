„Wie groß sie schon ist“: Christin Stark teilt privaten Moment mit Tochter Zoe – Fans begeistert

„Zucker“

Dieser Mutter-Tochter-Moment auf Christin Starks Instagram-Profil ist einfach „Zucker“, finden Fans und wundern sich, wie groß der Spross schon geworden ist.

Stockach – Christin Stark (33) nahm sich am Wochenende eine kleine Auszeit mit ihrer Tochter Zoe am Bodensee und teilte einen klitzekleinen Auszug mit ihren Fans via Instagram. Eine absolute Seltenheit für die Schlagersängerin, denn die 33-Jährige genießt das Familienleben eigentlich eher abseits der Öffentlichkeit. Nun begeistert Christin aber mit einem ganz privaten Schnappschuss.

Zu sehen sind Zoes kleinen Füßchen in weißen Socken, wie sie auf Mamas Schoß am Wasser sitzt. Dieser Moment bedarf nicht vieler Worte, findet die „Schlager des Monats“-Moderatorin und lässt lediglich Hashtags sprechen: #moments (zu Deutsch: Momente) und #likethis (zu Deutsch: wie dieser). Fans sind begeistert von dem privaten Einblick und hinterlassen zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag.

„Das größte Geschenk auf Erden“: Tochter Zoe hat oberste Priorität

Die Nutzer finden die Mutter-Tochter-Aufnahme einfach „Zucker“ und „niedlich“ und wünschen den beiden Damen eine schöne Auszeit am Wasser. Aber vor allem fällt den Fans auf, dass die Füßchen von Zoe gar nicht mehr so klein sind. „Wie groß sie einfach schon ist. Zeit fliegt auch irgendwie“, schreibt eine Userin und eine weitere dachte sogar, es wäre ein anderes Kind: „Ich habe gerade überlegt, ob du uns ein Kind unterschlagen hast, weil sie schon so groß ist“.

Im Frühjahr 2022 sind Christin Stark und ihr Mann Matthias Reim (65) zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Für das Paar sei die Geburt ihrer Tochter Zoe „das größte Geschenk auf Erden“ gewesen und das Familienglück hat oberste Priorität. Im vergangenen Herbst sagte Christin sogar ihre Clubtour ab, um bei ihrer Familie zu sein. Unter ein Foto, das die kleinen Fingerchen ihres Sprösslings zeigt, schrieb die Musikerin damals: „Ich habe entschieden, meine anstehende ‚Rock mein Herz‘-Clubtour abzusagen. Eine lange Tourvorbereitung und die Tour selber ziehen Konsequenzen mit sich, nicht zu Hause sein zu können. Doch genau dort werde ich zur Zeit gebraucht.“

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/Christin Stark