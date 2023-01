Vor „Schlager des Monats“-Übernahme – Christin Stark gibt zu: „Habe absolut keine Erfahrung“

Vor ihrem „Schlager des Monats“-Debüt und ihrem Vorgänger hat Christin Stark tiefen Respekt, möchte aber zukünftig auf Ehrlichkeit und Authentizität setzen. (Fotomontag) © IMAGO/Future Image & MDR/fmp/Evelyn Sander

Vor ihrem „Schlager des Monats“-Debüt und ihrem Vorgänger hat Christin Stark tiefen Respekt, möchte aber zukünftig auf Ehrlichkeit und Authentizität setzen.

Leipzig – Die letzte Show ist über die deutschen Bildschirme geflimmert und Bernhard Brink (70) übergibt nach fünf Jahren. Nun liegt das TV-Format „Schlager des Monats“ in den Händen von Christin Stark (33). Die Schlagersängerin freut sich auf die neue Herausforderung, sieht dem Ganzen aber auch mit Respekt entgegen – schließlich hat die Gattin von Matthias Reim (65) absolut keine Moderationserfahrung.

Und dann ist die Messlatte ja auch ganz schön hoch – das TV-Format sorgte mit Brink an der Front für gute Quoten und auch Christin weiß: „Ich trete in Fußstapfen, die nicht ohne sind. Und ich habe keine Erfahrung in dem Bereich. Das muss ich auch mal ganz ehrlich zugeben“, gesteht Stark im „Aber bitte mit Schlager“-Podcast. Ehrlichkeit und Authentizität sind aber auch die Werte, auf die die 33-Jährige zukünftig im „Schlager des Monats“-Studio setzen möchte. „Ich glaube, was wir alle in Zukunft einfach brauchen, ist Authentizität. Wir haben die Schnauze voll von diesem Gespielten“, so die Blondine weiter und verspricht, sie werde sich große Mühe geben, dass dieses Format mit einem gewissen Respekt und der gewünschten Modernität ein starkes Bild bekomme.

Bernhard Brink über seine Nachfolgerin: „Sie muss sich noch beweisen!“

Bei der Vorbereitung auf ihren ersten Moderationsjob setzt Christin Stark auf die Unterstützung ihres Mannes Matthias Reim. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (ARD) witzelte die Schlagersängerin: „Ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwie so 100 Zettelchen überall im Haus verteile, mit ganz vielen verschiedenen Fragen, die er dann beantworten muss. Wahrscheinlich weiß er noch gar nicht, was so auf ihn zukommt“.

Bei der Vorbereitung auf ihren ersten Moderationsjob setzt Christin Stark auf die Unterstützung ihres Mannes Matthias Reim. © dpa

Und was sagt Bernhard Brink zu seiner Nachfolgerin? „Sie muss sich natürlich erst mal beweisen“, so der 70-Jährige gegenüber Schlager.de, „aber sie ist eine tolle Frau und ich mag sie. Von daher wünsche ich ihr alles Gute“. Neben dem Moderationswechsel soll es auch ein überarbeitetes Konzept für die Schlagersendung geben. Künftig sollen nämlich auch Popsongs, die es in die Charts geschafft haben, einen Platz in der Show bekommen. Studiogäste und Backstage-Reportagen seien weiterhin geplant, so der Sender, und auch „Hit des Monats“ bleibt Teil der Show.