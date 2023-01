Christin Stark übernimmt: „Schlager des Monats“ bekommt neues Konzept

Ab Februar 2023 präsentiert Christin Stark „Die Schlager des Monats“ und wird somit die Nachfolgerin von Bernhard Brink. Mit ihrem Einstieg wird auch das Format der TV-Show geändert. (Fotomontage) © MDR/fmp/Evelyn Sander & IMAGO/Christian Schroedter

Leipzig – Seit nunmehr fünf Jahren gehört „Schlager des Monats“ im MDR zu den beliebtesten TV-Formaten unter deutschen Schlager-Fans. Und das zurecht: Exklusiv werden in der Sendung die landesweiten Schlagercharts verkündet, die spannendsten Newcomer vorgestellt und zugleich alle News aus der Welt des Schlagers geteilt. Ab Februar 2023 präsentiert sich das Format nun im neuen Gewand.

Mit der Sendung des 3. Februars wird nämlich Christin Stark (33) in die Fußstapfen ihres langjährigen Vorgängers Bernhard Brink (70), treten und die TV-Show so neu beleben. Die Powerfrau blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Moderation der Schlager des Monats.“

Nun wurde bekannt, dass mit dem Einstieg der hübschen Sängerin auch das Konzept der TV-Show noch einmal maßgeblich überarbeitet wird. So soll ab der nächsten Ausgabe auch die Auswertung der Schlager des Monats auf anderem Wege erfolgen. Während in der Vergangenheit die 50 meistverkauften Schlageralben des Monats in Deutschland ausgewählt wurden, sollen von nun an die Top 50 der Radio-Charts Deutschland Konservativ Pop (sprich: die am meisten gespielten Schlager und Popsongs im Radio) vorgestellt werden.

Schlager-Sängerin Christin Stark sorgt für frischen Wind

Viel mehr als das neue Konzept der „Schlager des Monats“ wird doch vor allem der Generationswechsel durch die Übernahme von Sängerin Christin Stark für frischen Wind sorgen. Seit Jahren begeistert die gelernte Friseurin Schlager-Fans mit ihren Hits und gehört mittlerweile zu einer festen Größe im deutschen Schlagerhimmel. Mit der Moderation der „Schlager des Monats“ wagt sich die junge Schlagersängerin nun auf unbekanntes Terrain. „Eine neue, wunderschöne und für mich künstlerische Aufgabe, die ich so noch nicht erlebt habe“, beschreibt sie ihre Gefühle.

Bereits im Dezember 2022 verkündete Christin übrigens, dass sie für die anstehende Vorbereitung auf Interviews auf prominente Unterstützung durch ihren Ehemann und Schlager-Sänger Matthias Reim (65) hofft: „Ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwie so 100 Zettelchen überall im Haus verteile, mit ganz vielen verschiedenen Fragen, die er dann beantworten muss. Wahrscheinlich weiß er noch gar nicht, was so auf ihn zukommt.“