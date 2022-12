Christina Luft happy: Sie zieht jetzt zu Luca in die Schweiz

Christina Luft zieht bei Luca Hänni ein © Instagram/lucahaenni1 & Instagram/christinaluft

Endlich ist es so weit: Schon länger war bekannt, dass die Tänzerin zu ihrem Verloben Luca Hänni in die Schweiz umziehen will. Nun postete sie ein Foto vom Abreisetag.

„Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts“, schrieb Christina Luft (32) vor einigen Tagen auf Instagram. Auf dem Foto dazu sieht man sie in einem Kastenwagen auf Umzugskartons sitzen. Scheinbar hat sie Sack und Pack dabei und sieht echt glücklich aus. „Tschüß Köln, hallo Schweiz“, war weiter dort zu lesen. Scheinbar wird die „Let‘s Dance“-Tänzerin nun das gute alte Köln hinter sich lassen, das drei Jahre lang ihre Wahlheimat war.

Dass dieser Tag früher oder später kommen würde, war schon länger klar. Im Sommer hatten die Tänzerin und ihr Verlobter Luca Hänni (28) öffentlich gemacht, dass sie gemeinsam ein Haus in der Schweiz gekauft haben. Bislang hatten sie jedoch bekannt gegeben, wann genau der Einzug stattfinden soll. Außerdem gibt es ja auch noch eine Hochzeit zu organisieren.

Fans freuen sich mit einer glücklichen Christina

Bei so viel Glück freuen sich auch Christinas Fans in den Kommentaren mit. „Herzlich willkommen bei uns in der Schweiz und in der Region Thun/Bern! Ich wünsche dir ein gutes Einleben. Mit Luca hast du ja den richtigen persönlichen Touristenführer“, schreibt ein User. In der Tat hat Luca Mitte Dezember seinem „Schatzi“ schon einmal ein verschneites Stück seiner Heimat gezeigt: Das Paar hatte nämlich zusammen Urlaub in der Jungfrau-Region gemacht.