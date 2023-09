Tränen bei der Trauung: „Let‘s Dance“-Traumpaar Luca Hänni und Christina Luft hat geheiratet

Sie haben Ja gesagt: Luca Hänni und Christina Luft sind offiziell Mann und Frau. Auf Instagram gibt es Einblicke in die romantische Hochzeitszeremonie.

Genf – Hier liegt jede Menge Liebe in der Luft: Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) haben sich getraut! Der Schweizer Sänger und die „Let‘s Dance“-Profitänzerin lernten sich 2020 in der RTL-Tanzshow kennen. Zusammen tanzten sie auf den dritten Platz der RTL-Show und machten später ihre Beziehung bekannt. Im Januar 2022 folgte die Verlobung – nun haben die Turteltauben den Schritt vor den Traualtar gewagt.

Auf Instagram teilte das frisch vermählte Traumpaar Bilder von der Märchenhochzeit. „Mrs. & Mr. Hänni“, betitelten sie die Fotoreihe, die den Fans einen Einblick in den besonderen Tag gibt. Die Braut bezaubert in einem eleganten weißen Hochzeitskleid und wirkt mit ihrer Hochsteckfrisur wie eine Prinzessin. Der Anblick seiner Herzensdame rührte Luca Hänni zu Tränen: Ein Foto zeigt den ehemaligen DSDS-Kandidaten sichtlich emotional und mit nassen Augen. Er selbst entschied sich für einen hellbraunen Anzug.

Auf weiteren Bildern gibt sich das Paar einen innigen Kuss, genießt ein Stück Hochzeitstorte und blickt sich verliebt in die Augen. Auch der erste offizielle Tanz als Mann und Frau ist auf den Fotos zu sehen. Laut RTL gaben sich Luca Hänni und Christina Luft bereits am 22. August in Italien das Jawort.

Diese „Let‘s Dance‘-Stars gratulieren Luca Hänni und Christina Luft

In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Promis, darunter auch viele „Let’s Dance“-Kollegen. Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) schrieb: „Herzliche Glückwünsche auch von mir! Ihr seht so glücklich aus. Und ich wünsche euch, dass ihr so glücklich eure gemeinsame Zukunft immer bleibt.“

Kathrin Menzinger (34) verriet, dass sie selbst als Hochzeitsgast mit dabei war. „Was für unfassbar schöne Bilder! Es war so eine unfassbar schöne Hochzeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe. Ich wünsche euch von ganzen Herzen alles Glück der Welt. Ich liebe euch“, kommentierte die Österreicherin. Zu den weiteren Gratulanten gehörten Anna Ermakova (23), Rúrik Gíslason (35), Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42), Rebecca Mir (31) und Renata Lusin (36).

Apropos Christina Luft: Bei „Let‘s Dance“ verzaubert sie sowohl mit ihrem Können als auch mit ihrer fröhlichen Art. Doch wegen einer Verletzung ist Christina Luft überhaupt nicht zum Lachen zumute. Verwendete Quellen: Instagram/ christinaluft, RTL