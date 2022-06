„Darmsanierung“: GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi hat 30 Kilo abgenommen

Nach der Geburt ihres Babys hat Chryssanthi 30 Kilo abgenommen © Instagram/Chryssanthi Kavazi

Rank und schlank nach der Schwangerschaft: Serienstar Chryssanthi Kavazi verrät, wie sie ihre Baby-Pfunde losgeworden ist.

Chryssanthi Kavazi (33) packt über ihren Abnehmerfolg aus! Die GZSZ-Schauspielerin wurde im November 2019 zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Tom Beck (44) durfte sie sich über die Geburt eines kleinen Sohnes freuen. Die Schwangerschaft machte sich natürlich auch bei der Seriendarstellerin bemerkbar: Sie legte rund 30 Kilo zu. Mittlerweile ist Chryssanthi aber längst wieder bei ihrem Ausgangsgewicht angekommen. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie hat sie das bloß geschafft?

Bei einer Instagram-Fragerunde verrät die gebürtige Griechin, was ihr Figur-Geheimnis ist. „Ich habe erst so eine Stoffwechselkur gemacht, die echt hart war, weil ich es über eine längere Zeit gemacht habe und es war auch am Ende nicht so gesund, so lange keine Kohlehydrate zu essen“, offenbart sie ihren Followern. Zu empfehlen scheint diese radikale Diät also nicht zu sein.

Viel lieber spricht Chryssanthi über ihren zweiten Versuch, die Baby-Pfunde loszuwerden. „Und dann habe ich aber – und das ist so mein Gamechanger – [...] eine Darmsanierung gemacht. Da habe ich dann natürlich auch noch mal ein bisschen abgenommen“, erzählt die brünette Schönheit. Ihr Hauptziel dabei sei es gewesen, ihren Darm wieder in Schwung zu bringen.

Chryssanthi Kavazi: „Jeder Körper ist anders“

Eine Botschaft ist Chryssanthi aber ganz wichtig: Das Abnehmen nach der Entbindung dauert Zeit. „Bitte macht euch keinen Stress! Der Körper braucht seine Zeit, um die Kilos wieder runterzubekommen“, betont sie. Bei ihr selbst habe es drei Jahre gedauert, um die überschüssigen Kilos abzuspecken. „Jeder Körper ist da anders und man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und durch Ernährung und Sport kann man da peu à peu seine Kilos runterbekommen“, fügt der TV-Star hinzu.

Denn natürlich sollte man beim Abnehmen immer darauf achten, dass es auf eine gesunde Art und Weise passiert, und sich nicht von den sozialen Medien irreführen lassen. „Das, was man hier immer auf Instagram sieht, ist nicht unbedingt die Realität“, stellt Chryssanthi klar.