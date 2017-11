Chuck Norris gibt seine Karriere auf - wegen einer traurigen Nachricht

TV-Star Chuck Norris (77) hat eine schlechte Kunde für seine Fans auf der ganzen Welt: Er hat seine Filmkarriere aufgegeben. Der Grund dafür ist noch trauriger als die Nachricht selbst.

„Ich habe meine Filmkarriere aufgegeben, um mich um Gena kümmern zu können. Mein ganzes Leben dreht sich nun darum, sie am Leben zu erhalten“, so Norris gegenüber „Good Health“. Seit vier Jahren gibt es keine neuen Serien- oder Filmprojekte mit dem 77-Jährigen. Aus gutem Grund: Die schwere Krankheit seiner Frau Gena (54) fordert die ganze Aufmerksamkeit des TV-Stars, der durch die witzigen Chuck-Norris-Sprüche im Netz Kult-Figur wurde. Gena O'Kelley leidet an schrecklichen Nervenschmerzen und Nierenproblemen.

Norris ist sich sicher, dass seine Frau vergiftet wurde. Seit einem MRT (Magnetresonanztomographie oder auch Kernspintomographie) soll sich der Gesundheitszustand der 54-Jährigen schlagartig verschlimmert haben. Eigentlich sollte die rheumatische Arthritis von Gena Norris untersucht werden. Dazu schoben die Ärzte Norris‘ Frau in die Röhre, spritzten zudem ein Kontrastmittel ins Blut, um Teile des Körpers sichtbar zu machen. Dieses Mittel soll Gena Norris vergiftet haben, glaubt Norris. Die englische Zeitung „Daily Mail“ berichtet darüber. Mittlerweile hat Chuck Norris sogar Klage eingereicht - und fordert mehr als zehn Millionen Dollar Schmerzensgeld, wie spiegel.de berichtet. Die Substanz habe bei Gena Norris zu Schmerzattacken und starker Ermüdung geführt, heißt es in der Klageschrift.

Doch ob an den Vorwürfen des TV-Stars („Walker, Texas Ranger“) etwas dran ist, ist nicht bewiesen. Trotzdem klagt Norris nun gegen die Verwendung von Gadolinium - ein Schwermetall, das in dem Kontrastmittel enthalten ist. Norris ist felsenfest davon überzeugt, dass Gadolinium verheerende Folgen für Menschen mit Nierenproblemen haben kann.

Experten verweisen hingegen auf die Verwendung von Gadolinium seit den späten 1980er Jahren: In dieser langen Zeit seien Folgebeschwerden eine Seltenheit gewesen. Für Chuck Norris‘ Ehefrau Gena geht der Kampf gegen die starken Schmerzen weiter. Die Erfolgsaussichten für ihre Klage gegen die Verwendung von Gadolinium sind ungewiss. Die US-Arzneimittelbehörde teilte im Mai mit, es sei nicht nachgewiesen, dass Gadolinium schädlich sei.

Matthias Kernstock