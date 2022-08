Hatte BibisBeautyPalace einen Unfall? Fans entdecken Verletzung auf neuem Foto

Schürfwunde

BibisBeautyPalace zeigte sich lange nicht mehr auf Social Media. Jetzt veröffentlichte ihre beste Freundin ein gemeinsames Bild. Doch Bibi hat eine Schürfwunde am Arm.

Köln – Seit der Trennung von Bibi Claßen und Julian ist es um YouTuberin BibisBeautyPalace relativ still geworden. Sowohl sie und Julian bestätigten via Instagram noch ihre Trennung, dann folgten noch einige Bikinibilder und danach – Nichts. Stille. Es scheint fast so, als würde sich Bibi eine Pause abseits der Öffentlichkeit gönnen, während Ex Julienco mit seiner neuen Freundin Tanja Makaric derzeit in Dubai das Leben genießt.

BibisBeautyPalace gibt ein Lebenszeichen von sich im Netz

Das einzige, was man immerhin spekulieren konnte: Bibi Claßen ist mit ihrem ehemaligen Sales-Manager Timothy Hill glücklich. Zumindest, wenn man den vielen Knutschbildern Glauben schenken möchte, die in die Öffentlichkeit gelangten. Aber auch davon gab es jetzt schon länger keine mehr. Nun zeigte sich BibisBeautyPalace wieder im Netz, als Teil einer Instagramstory mit ihrer besten Freundin Mona.

+ Das besagte Reel: Bibi und Freundin Mona stoßen miteinander an. Auf Bibis Arm ist eine Verletzung zu sehen. © Screenshot Instagram/mcm0na

Die beiden Frauen verbrachten den Abend zusammen, zeigten ihre Outfits und stießen gemeinsam miteinander an. In dem Reel, das Bibi und Mona mit den Weingläsern in der Hand zeigt, fällt aber noch ein Detail am Arm von Bianca Claßen auf. An ihrem rechten Ellenbogen ist eine rote Stelle zu sehen. Ein neues Tattoo? Nein, es handelt sich offenbar um eine Schürfwunde.

BibisBeautyPalace mit Verletzung am Arm: Hatte sie einen Unfall?

Bei der gut sichtbaren Verletzung kommt die Frage auf: Hatte BibisBeautyPalace etwa einen Unfall? Auf dem gemeinsamen Bild mit ihrer Freundin versteckte sie sich etwas hinter, es scheint ihr aber gutzugehen. Bibi selbst äußerte sich nicht dazu, veröffentlichte selbst auch nichts zu dem Abend. Auf ihrem Instagram-Account herrscht weiter Stille, laut „bild.de“ sei die Influencerin und millionenschwere YouTuberin derzeit auch nicht für Kooperationen buchbar.

Julienco ist dagegen schon längst wieder zum Tagesgeschäft zurückgekehrt. Julian machte kürzlich auch Werbung auf Instagram für seine neue Freundin Tanja.