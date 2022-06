„Muss ich es eben ändern“: Spricht Bibisbeautypalace hier über den Trennungsgrund von Julian Claßen?

Von: Jennifer Kuhn

Das YouTube-Paar Bibi und Julian Claßen trennten sich nach 13 Jahren in Mai 2022 © Screenshot/instagram.com/bibisbeautypalace

Sie waren das YouTuber-Paar einer ganzen Generation: Bibisbeautypalace und Julian Claßen. Nach 13 Jahren haben sie sich nun getrennt - dies bestätigte der YouTuber Julienco vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story. Nun äußerte sich auch Bibi teilweise zu der Trennung - was steckt dahinter?

Köln - Bibi und Julian Claßen waren bei der „Generation Z“ das absolute Star-Traumpaar. Gemeinsam zierten sie sämtliche Jugendmagazine wie Bravo und Popcorn - sie waren eine Art Vorbild für diese junge Zielgruppe. Doch nach 13 Jahren ist Schluss - Bibi trennte sich von ihrem Ehemann - postete die YouTuberin in ihrer Instagram-Story nun den wahren Grund?

„Muss ich es eben ändern“: Spricht Bibisbeautypalace hier über den Trennungsgrund von Julian Claßen?

Ist die Trennung wirklich passiert oder ist doch alles nur Fake? Bis heute sind sich Medienleute und vor allem Bibi- und Julian-Fans uneinig. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die 29-Jährige folgenden Spruch in ihrer Instagram-Story: „Das größte Hindernis für mein persönliches Wachstum und Glück ist meine Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Leben geschieht. Wenn mir etwas missfällt, muss ich es eben ändern. Ich sollte es so lange verändern, bis es mir gefällt“. Doch was hat es damit auf sich?

Ihre Follower vermuten nun, dass hinter dieser Nachricht eine verborgene Message steht. Auf einer Instagram-Fanpage der Influencerin heißt es, dass sie in den vergangenen Monaten nicht mehr so glücklich war, wie sie es vorgegeben hat. Auch vermuten sie, dass Bibi demnächst ein YouTube-Video veröffentlichen wird, auf dem sie alles zur Trennung erzählen wird - nun heißt es: abwarten.

Neue Liebes-Fotos aufgetaucht: Bibi Claßen und ihr neuer Flirt Timothy Hill knutschen im Italien-Urlaub

Bibi zeigte sich nach der Trennung wenige Tage später mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Es scheint so, als wäre die 29-Jährige neu vergeben - vergeben an Timothy Hill. Gemeinsam reiste sie mit ihm und ihrer Freundin Mona durch Europa, machten gemeinsamen Urlaub.

Die Fotos beweisen, dass Bibisbeautypalace mit ihrem neuen Flirt in Italien war - nun gibt es ein offizielles Kuss-Foto der Beiden. Es scheint so, als wäre der YouTube-Star auf Wolke sieben. Verwendete Quellen: instagram.com/bibisbeautypalace