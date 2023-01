Auf dem Weg ins Dschungelcamp: Claudia, Cosimo und Cecilia verlieren ihren Koffer

Hier war noch alles in Ordnung: Cosimo posiert mit seinen Koffern am Flughafen. © Imago

In den Dschungel ohne Gesichtsmasken, Unterhosen und Luxusartikel. Während Claudia und Cosimo es mit Humor nehmen, sorgt Cecilia für das erste Dschungel-Drama.

Brisbane – Nach und nach trudeln die Kandidaten für das diesjährige „Dschungelcamp“ (RTL) in Australien ein, um sich in das „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“-Abenteuer im Down Under zu begeben. Drei Promis ereilte aber bereits bei Ankunft das erste Unglück. Claudia Effenberg (57), Cosimo Citiolo (41) und Cecilia Asoro (26) reisten nämlich mit leeren Händen an. Irgendwo auf der Reise ist das Gepäck der Dschungel-Kandidaten nämlich verloren gegangen. Da kam die erste Prüfung für die angehenden Dschungel-Kandidaten wohl früher als erwartet. Und nicht jeder nimmt es gelassen.

Während Claudia Effenberg der Situation „tiefenentspannt“ entgegenblickt und nach dem Motto „ist jetzt so wie es ist“ lebt, sind es doch ihre Gesichtsmasken, die der Realitystar nur ungern missen möchte. Aber Claudia sehe das Ganze „easy peasy“, glaube dem Bodenpersonal, dass ihr Koffer schon am nächsten Tag nachkommen wird und freue sich einfach auf eine Cola Light im Hotelzimmer, erklärt die Blondine RTL am Flughafen. Von dieser Gelassenheit könnte sich vor allem GNTM-Sternchen Cecilia Asoro eine Scheibe abschneiden.

Cecilia Asoro beweist ihr Potential als Dschungel-Drama-Queen

Cecilia ist alles andere als begeistert - der größte ihrer drei Koffer ist auf der Strecke geblieben. Grund genug für das erste Drama des Trips: Am Flughafen machte die 26-Jährige ihrem Ärger beim Bodenpersonal Luft und berichtete anschließend RTL von ihrem Erlebnis: „Manche mochten mich, manche nicht“. Die Worte könnten wohl auch aus einem Interview aus dem „Dschungelcamp“ stammen. Hat uns die Drama-Queen hier schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben?

Der Kofferverlust nervt den Reality-TV-Star aus zweierlei Gründen: Zum einen weiß Cecilia nicht, was sie in welchen Koffer gepackt hat und zum anderen sind es gerade ihre Luxusartikel, die sie als Kandidatin mit ins Camp nehmen darf, die in dem verlorenen Koffer schlummern. Sollten diese nicht mit einziehen, könnte die Camp-Bewohner das erste Cecilia-Drama ereilen.

Für den dritten im Bunde ist das Koffer-Dilemma kein allzu großer Verlust. Cosimo hofft zwar, dass sein Gepäck noch vor dem Camp-Einzug eintrudelt, hat aber einen Plan B. „Ich hoffe, der kommt an. Ich ohne Klamotten, das ist wie ohne Unterhose“, scherzt das TV-Gesicht, würde aber sonst einfach einen Stringtanga oder einen BH von seiner Frau nehmen.