Claudia Jung statt Michelle beim MDR-Riverboat - Singt sie beim „Let‘s Dance“-Finale?

Leipzig - Gewaltige Verwirrung um Michelle: Eigentlich sollte die Schlagersängerin am Freitag (20. Mai) zu Gast in der MDR-Talkshow „Riverboat“ sein. Nun ist auf der Website des Senders aber plötzlich von einem ganz anderen Schlagerstar die Rede: Nicht etwa Michelle, sondern Claudia Jung (58) wird Teil der Talkrunde mit Kim Fisher und Jörg Kachelmann sein.

„Für ihre treuen Fans, die seit über 35 Jahren ihre Karriere begleiten, gibt es auch eine neue Single: ‚Tür an Tür‘“, wird der Auftritt von Claudia Jung angeteasert. Passend dazu wird sie als „Grand Dame des Schlagers“ gepriesen – von Michelle ist dagegen gar keine Rede mehr.

Michelle: Kehrt sie fürs Finale zu „Let’s Dance“ zurück?

Was steckt da nur dahinter? Beim Blick auf den Ausstrahlungstermin fällt auf, dass am selben Tag das „Let’s Dance“-Finale auf RTL läuft. Es liegt daher nahe, dass Michelle bei der Tanzsendung auftreten wird und aus diesem Grund das MDR-Riverboat sausen hat lassen. Alle Michelle-Fans sollten am Freitag daher unbedingt „Let’s Dance“ einschalten, wenn sich entscheidet, wer den Titel „Dancing Star 2022“ gewinnt.

Auch die Schlagersängerin selbst hatte dieses Jahr an der Seite von Tanzprofi Christian Polanc (44) ihr Talent auf dem „Let’s Dance“-Parkett gezeigt. Allerdings wurde Michelle von dermaßen schlimmen Rückenschmerzen geplagt, dass sie vom Arzt ein absolutes Sport-Verbot erhielt und gezwungenermaßen aus dem Wettbewerb aussteigen musste. „Ich habe mich jeden Tag freispritzen lassen“, berichtete die Künstlerin von ihren gesundheitlichen Problemen. Umso mehr dürfte sie sich über die Gelegenheit freuen, noch einmal auf der „Let’s Dance“-Bühne stehen zu können.