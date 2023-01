„Geh jetzt 2 trinken auf dein Wohl“: Claudia Obert begeistert mit Dschungel-Support für Claudia Effenberg

Wer schnappt sich dieses Jahr die Dschungelkrone? Für Luxus-Lady Claudia Obert ist ganz klar, wem sie im Camp die Daumen drückt: Busenfreundin Claudia Effenberg. (Fotomontage) © IMAGO/Eventpress & IMAGO/Future Image

Wer schnappt sich dieses Jahr die Dschungelkrone? Für Luxus-Lady Claudia Obert ist ganz klar, wem sie im Camp die Daumen drückt: Busenfreundin Claudia Effenberg.

Morgen geht’s endlich wieder los: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet auf RTL. Mit dabei ist unter anderem Claudia Effenberg (57). Die Modedesignerin hat bereits Reality-TV-Erfahrung und erkämpfte sich 2014 bei „Promi Big Brother“ den zweiten Platz hinter Youtuber Aaron Troschke (33). Angefeuert wird Claudia nicht nur von ihrem Ehemann Stefan Effenberg (54), sondern auch von ihrer guten Freundin Claudia Obert (61). Die beiden Promi-Ladys kennen sich schon seit Ewigkeiten und gehen zusammen durch dick und dünn.

Auf Instagram zollt die Selfmade-Millionärin ihrer BFF nun einen süßen Tribut. „Claudia & Claudia“, betitelte sie eine Bilderreihe, auf denen die zwei Stars gemeinsam bei Events wie dem Münchner Oktoberfest zu sehen sind und fröhlich in die Kamera strahlen. Manche Fotos scheinen erst kürzlich aufgenommen worden zu sein, während andere deutlich älter wirken. Die Schnappschüsse machen ersichtlich, dass die zwei Frauen unzertrennlich sind.

Claudia Obert: „Je eher man draußen ist, umso höher der Stundenlohn“

„Wir haben schon gefeiert, da gab es den Dschungel noch nicht – hätte ich gewusst, dass du dahin gehst, wär ich auch da!“, fügte die Hamburger Society-Lady hinzu. Damit spielt sie auf die vergangenen Gerüchte an, dass sie selbst ebenfalls in den australischen Busch geht. Abschließend schrieb Claudia mit einem Augenzwinkern: „Ich wünsche dir eine aufregende Zeit und je eher man draußen ist, umso höher der Stundenlohn. Ich gehe jetzt einen oder zwei trinken auf dein Wohl!“

In einem weiteren Post zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin ebenfalls an der Seite ihrer Freundin. Effenberg werde die Fans mit ihrem Dschungel-Auftritt „überraschen“, ist sich Obert sicher. Die Fans reagierten begeistert beim Anblick der gemeinsamen Aufnahmen. „Tolle Fotos von euch beiden“, schwärmte ein User. Viele merkten an, dass sie auch die Unternehmerin gerne im Urwald erlebt hätten. „Du im Dschungel, das wäre der absolute Hammer!“, lautete ein hoffnungsvoller Kommentar. Vielleicht ja im nächsten Jahr …