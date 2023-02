Claudia Obert findet, Dschungelkönigin Djamila Rowe „sieht grausig aus“

Djamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin. Doch Claudia Obert ist kein Fan von der neuen RTL-Monarchien. Die Schönheits-OPs findet sie „abartig“. (Fotomontage) © RTL/Stefan Thoyah & Screenshot BILD/Buschfunk

Australien/Hamburg – Djamila Rowe (55) hat das Dschungelcamp gewonnen. Sie gewann die 16. Staffel und setzte sich gegen Konkurrenten wie Reality-Star Gigi Birofio (23), Sänger Lucas Cordalis (55), Influencerin Jolina Mennen (30) oder DSDS-Sänger Cosimo Citiolo (41) durch. Allerdings hat Djamila nicht nur Fans und Follower, sondern bekommt auch immer wieder Gegenwind – und zwar auch aus den eigenen Reihen.

Claudia Obert (61), Fashion-Unternehmerin und selbst-erklärte „Luxus-Lady“, ist kein Fan von Djamila. Das liegt nicht etwa daran, dass sie ein persönliches Problem mit der amtierenden Dschungelcamp-Kandidatin hat, sondern vielmehr an den zahlreichen Schönheitsoperationen, denen sich die Dschungelkönigin bereits unterzogen hat.

Claudia Obert kritisiert: Djamila Rowes Schönheits-OPs sind abartig

In der Bild-Dschungelshow „Buschpunk“ sagte Claudia jetzt ihre Meinung über Djamila und die fiel alles andere als positiv aus. „Ich finde es so furchtbar, dass man sich so missgestaltet. Wie man sich so abartig durch Eingriffe verunstalten kann. Ich muss das leider nicht gutheißen.“ Der Begriff „Schönheit“ sei in ihren Augen schon lange keine Bezeichnung für diese Eingriffe mehr. „Grausam! Auf jeden Fall sieht sie grausig aus.“

Die Außenseiterin hat sich die Krone geholt: Djamila Rowe. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

Autsch! Harte Worte von der Unternehmerin, die zugibt, sich auch selbst ab und an kleinen Behandlungen zu unterziehen. Allerdings sieht Claudia einen gewaltigen Unterschied darin, was sie hat machen lassen. Sie fügte hinzu: „Ich bin auch geliftet, ich spritze mich auch. Aber nur ein paar Tropfen. Ich haue mir da nicht Spritzen rein wie einen Liter Milch.“ Bei Djamila sind die OPs laut Claudia dagegen nach hinten losgegangen: „Die Haut an den Lippen ist so aufgeplustert, das ist eine Katastrophe.“

Trotzdem kann die Luxusclever-Inhaberin anerkennen, dass Djamila wegen ihres interessanten Charakters das Camp gewonnen hat. In einem weiteren „Buschfunk“ wurde sie gefragt, ob sie die Anschuldigung unterstützen könne, dass Lucas Cordalis‘ finale Dschungelprüfung zu leicht gewesen sei. Sie antwortete: „Das kann man jetzt nicht so sagen, aber er hat ja auch das ganze Dschungelcamp nicht verstanden bis zum Schluss. Er hat gedacht, wenn er vier Sterne hat, hat er gewonnen. Hat er nicht. Es geht um das Gesamtbild, den gesamten Menschen. Und vielleicht geht es vielen Menschen, die für Djamila angerufen haben, auch darum.“