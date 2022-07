Claudia Obert geht baden - mit Orangenscheiben statt Bikini-Oberteil

Claudia Obert ist bekannt für ihre provokante Art. Nun begeistert sie die Fans mit einem witzigen Urlaubs-Schnappschuss aus dem Pool. (Fotomontage) © Instagram/Claudia Obert & IMAGO / Eventpress

Huch, was ist denn da passiert? Claudia Obert (60) hat sich auf Instagram einen kleinen Scherz mit ihren Followern erlaubt. Ein Foto zeigt, wie es sich die Reality-TV-Darstellerin in einem Pool gut gehen lässt. Zusammen mit ihrer engen Freundin Verena Kehrt (40) genießt die Hamburger Society-Lady das süße Leben und räkelt sich auf einer Luftmatratze im Schwimmbecken. Statt eines normalen Bikinioberteiles trägt Claudia Obert allerdings – und da muss so mancher zweimal hinschauen – Orangenscheiben. Damit verdeckt sie also strategisch gerade noch die Zonen, die man auf Instagram normalerweise nicht zeigen darf.

Gegenüber Bild erklärte die Modeunternehmerin ihre ungewöhnliche Hautbedeckung folgendermaßen: „Ich hab irgendwie mein Bikini-Oberteil nicht gefunden, macht nix, da hab ich dann spontan die Deko vom Cocktail zum Abdecken genommen - ist doch auch ganz schön süß, oder?“

Die Fans waren jedenfalls begeistert von Claudias außergewöhnlichem Einfall. „Orangen-Bikini, eine sehr gute Idee“, zeigte sich ein Follower angetan. Ein weiterer witzelte: „Aha, Orangenhaut!“ Ein dritter User wiederum jubelte: „Ich feiere dich so.“ Claudia Oberts Freundin Verena Kehrt ließ die Emojis für sich sprechen und hinterließ eine Flamme als Kommentar.

Claudia Obert und Verena Kehrt gehen auf Ibiza steil

Den Beitrag betitelte die Selfmade-Millionärin mit folgenden Worten: „Sonntags-Mädelstag. Vier Singles im Party-Modus. Niemand feiert und schafft an wie wir.“ Gewohnt provokant fügte Claudia Obert außerdem hinzu: „Wir rocken die Show. And when we fuck we fuck!”

Entstanden ist die Aufnahme übrigens in der sommerlichen Hitze Spaniens. Auf Ibiza lassen es die ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidatin und ihre Freundinnen derzeit krachen – „Orangenhaut“ inklusive. Auch in ihren Storys lassen die Promi-Ladys ihre Follower an dem Urlaubsspaß teilhaben. So veröffentlichte etwa Verena Kehrt Videoclips, in denen zu sehen ist, wie Claudia Obert auf der Terrasse eine entspannende Massage genießt. „Ich lasse mich gerne zwei Stunden verwöhnen und zahle 200 Euro“, schwärmte die Buchautorin über die erholsame Behandlung. „So verwöhnt dich kein Typ, so lange massiert keiner dein Fett!“