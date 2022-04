Taufe von Eva Benetatous Baby: Claudia Obert ist die Patentante!

Claudia Obert ist die Taufpatin von Eva Benetatous Baby George © Instagram: evanthiabenetatou

Taufe in Griechenland: Claudia Obert ist die Patentante von Eva Benetatous Baby. Die Stars feierten, dass das Kind getauft wurde.

Preveza – Feierliche Taufe! Eva Benetatou (30) könnte nicht stolzer sein, da ihr Sohn George Angelos bei einer Zeremonie in der griechischen Stadt Preveza getauft wurde. Der kleine Schatz der Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin, den sie mit ihrem Ex-Partner Chris Broy (32) hat, kam im Juni 2021 auf die Welt und wurde vor kurzem bei einer großen Feier getauft.



Mit Videoclips und schönen Schnappschüssen aus der Kirche und von der anschließenden Party ließ die stolze Mama ihre Follower jetzt an dem besonderen Meilenstein im Leben ihres Sohnes teilhaben. An der Zeremonie nahm auch Claudia Obert (60) teil, die zu der Patentante des Babys ernannt wurde und auf einem der Fotos freudestrahlend ihr Patenkind auf dem Arm hält. Alle Anwesenden der Taufe scheinen den besonderen Tag genossen haben zu können, da die Mutter über ihre Social-Media-Plattform zufrieden verkündete: „Es war eine traumhafte Taufe.“ Über die gelungenen Feierlichkeiten fügte sie ganz begeistert hinzu: „Familie und Location und Momente für die Ewigkeit.“

Claudia Obert ist die Patentante von Eva Benetatous Baby!

Die Mama eines Sohnes kam aus dem Schwärmen für die Patentante ihres Kindes gar nicht mehr heraus und enthüllte, was sie an der einstigen „Promis unter Palmen“-Kandidatin so bewundert. „Claudia ist die Coolste und gleichzeitig ein so herzlicher Mensch – harte Schale, weicher Kern!“, erzählte sie. Zudem sei sie „stolz“ auf die Patentante ihres Kindes und schrieb vor lauter Freude: „Ich bin stolz auf dich, Tante Claudia!“