„Brauche ich keinen Lover, der mich...“: Claudia Obert an schlimmer Bronchitis erkankt

Teilen

Claudia Oberts neuer Freund Max kümmert sich rührend um sie © IMAGO / Stephan Wallocha & IMAGO / Future Image

Claudia Obert ist an einer heftigen Bronchitis erkrankt und hütet das Bett. Glücklicherweise kümmert sich ihr Freund Max rührend um die Reality-TV-Bekanntheit.

Vor einigen Wochen stellte Claudia Obert (60) ihren neuen Freund Max (24) in der Öffentlichkeit vor. Mit dem 36 Jahre jüngeren Webdesigner schwebt die Society-Lady auf Wolke sieben. Ihr Liebesglück stellen die beiden immer wieder bei Events und auf Instagram zur Schau. Nun wird die Romanze allerdings zum ersten Mal ernsthaft auf die Probe gestellt: Claudia ist krank und liegt mit Bronchitis im Bett.

„Das fühlt sich schlimmer an als Corona, mir geht es so schlecht. Die Bronchitis ist heftig, ich liege nur im Bett“, klagt die Reality-TV-Darstellerin im Interview mit bild.de. Ihre Krankheit hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehung mit Max. „Derzeit brauche ich keinen Lover, der mich …, sondern einen, der mich pflegt“, zeigt sich Claudia einsichtig. Obwohl das Paar die gemeinsame Zeit sicher gerne anders verbringen will, muss Max nun Krankenpfleger spielen.

Glücklicherweise hat er darin bereits Erfahrung. „Während seines Studiums hat er ein Jahr im Altenheim gejobbt. Er kümmert sich um mich“, verrät die ehemalige „Promis unter Palmen“-Teilnehmerin. Die gegenwärtige Krise scheint die Turteltauben nur noch enger zusammengeschweißt zu haben. „Wenn er reinkommt, geht die Sonne auf“, schwärmt Claudia über ihren Beau.

Claudia Obert bekommt Wärmflaschen und Hühnersuppe ans Bett

Einen großen Wermutstropfen gibt es allerdings: „Das Schlimme ist aber, dass der Arzt das Küssen verboten hat.“ Das heißt, dass das Paar fürs Erste auf Zärtlichkeiten verzichten muss. Glücklicherweise sieht Max die Zwangspause gelassen. Für ihn zähle nur, dass seine Liebste „schnell wieder fit“ wird. „Ich bin da, sobald sie mich ruft“, kündigt er an.

Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner Fotostrecke ansehen

Als Liebesbeweis kümmert sich Max rührend um seine Partnerin. „Claudia kriegt kalte Kompressen und Wärmflaschen“, berichtet er. Außerdem bringt er der Modeunternehmerin fleißig frisch gepresste Säfte, Salat und Hühnersuppe ans Bett. „Ich kann mein Leben lang bestimmt keine Hühnersuppe mehr sehen“, gibt seine Patientin zu. Bei so viel aufopferungsvoller Pflege kommt Claudia Obert sicher schnell wieder auf die Beine!