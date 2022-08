„Packt mich das Grausen“: Claudia Obert will keine monogame Beziehung mit Max (24)

Claudia Obert will nicht aufhören andere Männer zu daten. © Instagram/Claudia Obert & IMAGO / Andre Lenthe

Eigentlich ist Claudia Obert glücklich mit ihrem neuen Freund Max. Trotzdem erklärt die Reality-TV-Bekanntheit nun, dass sie nicht monogam leben will.

Claudia Obert (60) schwebt derzeit mit ihrem neuen Freund Max (24) auf Wolke sieben. Ihre Liebe zu dem Webdesigner machte die Hamburger Society-Lady mit einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt bekannt, bei dem die Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen konnten. Seitdem teilt die Reality-TV-Darstellerin immer wieder gemeinsame Pärchenbilder auf ihrem Instagram-Account und macht damit deutlich, wie glücklich sie mit ihrem 36 Jahre jüngeren Beau ist.

Umso mehr überrascht ihr neuester Post. Darin bekennt Claudia, dass sie sich nicht auf einen einzigen Partner festlegen will. „Wenn ich an Monogamie denke, packt mich das Grausen. Ein Leben lang die gleichen Hosen ans Bett hängen, nicht bei mir“, enthüllt die Mode-Unternehmerin. „Wir leben in einer großen, freien Welt. Liebe ist zum Teilen da.“ Dazu veröffentlichte sie zwei intime Fotos, auf denen sie im Bett liegt und verführerisch in die Kamera blickt. Ihr nackter Körper wird nur von der Bettdecke verdeckt.

Lob für Claudia Obert: „Ich finde es gut so“

Ihr Post sorgte für helle Begeisterung unter ihren prominenten Freundinnen. Cora Schumacher (45) kommentierte Claudias Beitrag mit dem Hashtag „free love“. Auch Verena Kehrt (41) zeigte sich angetan von den offenen Worten der Ex-„Promi Big Brother”-Kandidatin und hinterließ zwei Flammen-Emojis.

Die User wiederum waren geteilter Meinung. „Sie macht, was sie will und das ist auch richtig so“, lobte ein Fan Claudias Offenheit. Ein weiterer bescheinigte ihr eine „gute Einstellung“, während ein dritter schrieb: „Jeder kann leben, wie er will. Ich finde es gut so.“ Andere Follower wiederum zeigten sich skeptischer, ob Polyamorie das richtige Konzept ist. „Monogamie zu leben ist wunderbar, wenn man den richtigen gefunden hat“, war unter anderem in den Kommentaren zu lesen. Und: „Wenn man die Liebe seines Lebens gefunden hat, braucht man nur den Einen.“

Doch wer weiß, vielleicht ist Max tatsächlich Claudia Oberts große Liebe? Im Interview mit Bild hatte Claudia Obert jedenfalls kürzlich noch geschwärmt: „Klar ist Max der Richtige. Falsche hatte ich wahrlich schon genug.“