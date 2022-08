Knutschbilder aufgetaucht: Claudia Oberts neuer Freund Max ist 36 Jahre jünger

Teilen

Claudia Obert zeigt sich mit neuem Freund Max © IMAGO / Andre Lenthe

Sie ist sooooo verliebt! Reality-Star Claudia Obert konnte bei einem Event kaum die Finger von ihrem neuen Beau lassen, mit dem sie seit sechs Wochen zusammen ist.

Hamburg - Hier liegt Liebe in der Luft! Society-Lady Claudia Obert (69) präsentiert auf einem Event stolz den neuen Mann an ihrer Seite. Bei der Eröffnung eines indischen Restaurants in der Hamburger Hafencity erschien die Reality-TV-Darstellerin in Begleitung des 24-jährigen Max, der ihr Herz erobert hat. Die beiden Turteltauben konnten während des öffentlichen Auftritts kaum die Finger voneinander halten und hielten sich nicht mit Zärtlichkeitsbekundungen zurück. Die Fotos machen deutlich: Amors Pfeil hat hier ordentlich zugeschlagen!

Laut der Modeunternehmerin hat sie ihren Freund dank Dragqueen Olivia Jones (52) kennengelernt, die offenbar Kupplerin spielte. Seit sechs Wochen gehen Claudia und Max nun zusammen durchs Leben und schweben auf Wolke sieben. „Ich habe viel Spaß zurzeit mit ihm. Er heißt Max und ist nun mein neuer Privatsekretär. Ich bin entzückt und glücklich“, schwärmte sie im Gespräch mit RTL.

Claudia Obert sieht den Altersunterschied entspannt

Der Altersunterschied von 36 Jahren scheint für das Paar keine Rolle zu spielen. „Jetzt sind die Männer halt deutlich jünger. Liebe kennt keine Altersgrenzen“, winkte Claudia Obert gelassen ab. Offenbar geht es auch körperlich bei den Turteltauben ganz schön zur Sache. „Ich habe schon drei Kilo abgenommen durch diese Liebschaft“, nahm die Ex-„Kampf der Realitystars“-Kandidatin wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

Gegenüber bild.de verriet Claudia Obert außerdem, dass ihr Max mittlerweile in ihrem Mode-Business hilft. Seine Webdesign-Kenntnisse kommen der Selfmade-Millionärin dabei zugute. „Er macht jetzt meine Webseite für mich neu und hat auch bei mir im Laden schon gekellnert, Schampus für meine Kundinnen ausgeschenkt, die waren auch alle ganz schön begeistert“, erzählte sie. Offenbar macht es die Hamburgerin ganz schön stolz, mit ihrem attraktiven Partner anzugeben. Wie vernarrt das Pärchen ineinander ist, machte Claudia Obert mit folgender Aussage deutlich: „Wir sind beide total verknallt, ich habe ein Dauerkribbeln im Bauch!“