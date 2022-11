Ganz die Mama: So hübsch ist Claudia Schiffers Tochter Clementine mittlerweile

Claudia Schiffer gibt eigentlich nicht viele Details über ihr Privatleben preis. Jetzt erschien jedoch ein neues Foto ihrer ältesten Tochter Clementine. (Fotomontage) © IMAGO/APress & Instagram/Claudia Schiffer

Claudia Schiffer gibt eigentlich nicht viele Details über ihr Privatleben preis. Jetzt erschien jedoch ein neues Foto ihrer ältesten Tochter Clementine.

Suffolk – Claudia Schiffer (52) ist zweifelsfrei eines der bekanntesten Supermodels der Welt. In den Neunzigern war sie eine der gefragtesten Damen für die Laufstege der Haute Couture und auch heute noch taucht Schiffer immer wieder regelmäßig in Werbekampagnen oder auf roten Teppichen auf. Doch in ihrer Familie ist die Wahl-Engländerin nicht die einzige, die Fashionista-Potential hat. Auch ihre Tochter Clementine (17) scheint ein natürliches Talent für das Model-Business zu besitzen. Jetzt erschien ein neues Foto des jungen Nachwuchstalentes, das Modefotografen sicher genauer hinschauen lässt.

Auf dem Schwarzweißbild trägt Clementine ein Kleid ihrer Mutter. Das weiße Kleidungsstück mit roten Punkten steht beiden Frauen ähnlich gut, auch die Pose mit dem leicht geneigten Kopf hat Schiffers Tochter genauso drauf wie die Model-Veteranin. Ob das eine Ankündigung dafür ist, dass auch Clementine demnächst als Model durchstarten wird?

Claudia Schiffer unterstützt ihre Kinder bei der Erfüllung ihrer Träume

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (51) zieht Claudia Schiffer neben Clementine noch zwei weitere Kinder groß. Während ihrer Kindheit wurde der prominente Nachwuchs stets aus dem Rampenlicht ferngehalten, um den Kids ein relativ normales Leben zu ermöglichen. Jetzt scheint zumindest Clementine aber Interesse am Showgeschäft gezeigt zu haben. Bereits 2021 erschien sie an der Seite ihrer berühmten Mutter auf dem roten Teppich der Filmpremiere für „The King‘s Man“.

Dass Clementine möglicherweise ebenfalls eine Karriere auf dem Laufsteg anstrebt, könnte für ihre Mutter sehr wohl ein Grund zur Beunruhigung sein. Immerhin weiß wohl niemand so gut wie Claudia Schiffer, wie hart das Modelbusiness wirklich sein kann. Doch die Neunzigerikone beteuerte bereits vor einer Weile in einem Interview, dass sie ihre Kinder stets bei der Erfüllung ihrer Träume unterstützen will. „Wir würden unsere Kinder immer ermutigen, ihren Träumen zu folgen. Wir haben bewusst versucht, ihnen eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Mich als Mutter zu haben, ist ein zweischneidiges Schwert – sie können aus meinen Erfahrungen lernen, aber sie werden genauer unter die Lupe genommen“, erzählte sie dem „Telegraph“.