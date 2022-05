Nach Krebs-Diagnose: Schlagerstar Nicole feiert tränenreiches Bühnen-Comeback

Nicole steht wieder auf der Bühne. (Fotocollage) © Lehtikuva Oy/epa; Henning Kaiser/dpa

Schlagersängerin Nicole bekam im Dezember 2020 eine Krebsdiagnose. Nun steht sie wieder auf der Bühne. Bei ihrem Auftritt kamen ihr die Tränen.

Punta Cana/Dominikanische Republik - Schlagersängerin Nicole (57; alles über Leben und Karriere der Sängerin) bekam im Dezember 2020 die Diagnose Brustkrebs, zwei bösartige Tumore wurden entdeckt. Seitdem hat die ESC-Gewinnerin von 1982 viele Bestrahlungen hinter sich. Nun feierte Nicole ihr Bühnencomeback für eine Wohltätigkeitsorganisation mit einer wichtigen Botschaft.

„Ein bisschen Frieden“ sang Nicole 1982 beim ESC und wurde damit über Nacht zum Star. Das Lied scheint in diesen Tagen aktueller denn je. „Ich habe ein Déjà-vu. Am ESC-Tag 1982 brach der Falkland-Krieg aus und ich sang mein Friedenslied. Heute führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Es zerreißt mir das Herz!“, sagte der Schlagerstar gegenüber der Zeitung „Bild“.

In der Dominikanischen Republik in Punta Cana stand Nicole nach 16 Monaten zugunsten der Stiftung „Fly & Help“, die Schulen in Entwicklungsländern baut, endlich wieder auf der Bühne. Wegen der Chemotherapie trägt die 57-Jährige ihre blonden Haare jetzt deutlich kürzer. Mit Tränen in den Augen sang sie vor Publikum „Ein bisschen Frieden“ und ihre Version des schwedischen ESC-Gewinnersongs „Euphoria“ – Ihr Statement, dass sie trotz allem euphorisch in die Zukunft blicke.

Nicole stolz: „Mädel, du hast es geschafft!“

Um den Hals trug die Musikerin ihre von Altpapst Benedikt (95) gesegnete Kette mit Kreuz, die sie praktisch nie ablegt. Weitere Auftritte von Nicole sind für den 13.05.22 in Kusel und den 14.05.22 in Saarlouis geplant. Auf Instagram schrieb Nicole: „Ich werfe nun den Ballast ab, schaue mich nicht mehr um, sondern genieße den Ausblick in‘s Weite vor mir. Die Sonne umarmt mich wieder, ihre Wärme trocknet nun alle Tränen, auch die ungeweinten, und ich sage leise, aber bestimmt und unendlich stolz zu mir: ‚Mädel, du hast es geschafft!‘“

