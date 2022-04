Polizeieinsatz: Comedian Mario Barth fliegt aus ICE, weil er Maske kurz abnahm

Von: Jennifer Kuhn

Mario Barth flog aus dem ICE - dabei filmte der Comedian die ganze Situation in einem Facebook-Livevideo © Screenshot/facebook.com/mariobarth

Mario Barth (49) im Streit mit der Deutschen Bahn. Der Comedian nahm in einem geschlossenen ICE-Abteil seine Maske kurzzeitig ab. Doch ein Bahnschaffner sah das Livevideos des Comedians und untersagte ihm die weitere Bahnfahrt.

Berlin - Es sollte eine einfache Fahrt mit dem ICE nach Frankfurt werden - doch dies änderte sich schlagartig. Comedian Mario Barth wurde von einem Schaffner gebeten den Zug zu verlassen - da der 49-Jährige vorübergehend seine Maske in seinem Abteil der ersten Klasse abnahm. Das Spektakel filmte er mit - und streamte dabei live auf Facebook.

Mario Barth wird aus Zug geworfen - selbst die Bundespolizei musste antreten

Der Comedian saß gemeinsam mit zwei weiteren Leuten aus seinem Team in einem Bahnabteil - mit geschlossener Türe. Währenddessen filmte er sich für ein Facebook-Livevideo und nahm dabei kurzzeitig die Maske ab. „Ich glaube, weil ich mein Video ohne Maske gemacht habe. Das hat er gesehen. Sonst wüsste er ja nicht, dass ich ein Live-Video gemacht habe. Der wird das gesehen haben und findet mich scheiße“, so der Comedian in Bezug auf den Schaffner.

Daraufhin alarmierte der Bahn-Mitarbeiter die Bundespolizei. Die Regel gilt, dass Zugfahrer, Schaffner und generell Mitarbeiter der Deutschen Bahn das Hausrecht in den Zügen und ICE‘s haben - da kann auch selbst die Bundespolizei nichts sagen und muss die Personalien aufnehmen.

Comedian Mario Barth fliegt aus dem ICE, weil er die Maske kurz abnahm

Der Comedian fuhr mit dem Taxi dann von Hanau zum Frankfurter Flughafen. In seinem Live-Video erklärte der 49-Jährige auch, dass er nun die Konsequenzen ziehen und juristisch gegen die Deutsche Bahn vorgehen wird. „Ich trage in der Regel, egal wo ich bin, eine Maske“, erklärte Mario Barth in seinem Social-Media-Video weiter. Auch die Deutsche Bahn äußerte sich mit einem Kommentar auf Instagram: „Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?“.

Wie es weiter geht und welche Maßnahmen Mario Barth nun ziehen wird? Seine Fans wird er definitiv auf dem Laufenden halten. Andere Promis feiern die abgeschaffte Maskenpflicht in den Supermärkten: Amira Pocher zeigte sich vor kurzem ohne Maske beim Einkaufen. Verwendete Quellen: facebook.com/mariobarth, instagram.com/mariobarth