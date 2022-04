Sido feiert Ohrfeige für Oliver Pocher, aber der ist richtig sauer: „Der hat doch auch Kinder“

Von: Ines Alberti

Rapper Sido hat sich zu Oliver Pochers Ohrfeige geäußert - der Komiker hat dafür kein Verständnis. © Britta Pedersen/dpa; Ole Spata/dpa

Oliver Pocher kommt nach seiner Ohrfeige nicht zur Ruhe. Auch Rapper Sido äußert sich, doch dafür hat der Komiker überhaupt kein Verständnis.

Köln - Entertainer Oliver Pocher (44) scheint die Ohrfeige von TikTok-Star Fat Comedy noch nicht verdaut zu haben. In einem Podcast thematisiert er den rund eine Woche zurückliegenden Vorfall zusammen mit Ehefrau Amira. Die beiden besprechen auch Reaktionen anderer Stars auf die Ohrfeige.

„Einfach ein Traum der wahr wurde“: Sido feiert Oliver Pochers Ohrfeige

Pocher wohnte einem Boxkampf als Zuschauer bei, als er zur eigenen Überraschung sowie der seiner Sitznachbarn eine Ohrfeige verpasst bekam. Bei einigen Stars, etwa Pochers Ehefrau Amira oder Fußballtrainer Christoph Daum, der neben den Pochers gesessen hatte, war die Empörung groß. Andere wiederum feierten die Aktion von Fat Comedy - etwa die Rapper Gzuz und Sido.

„Einfach ein Traum der wahr wurde“, schrieb Sido unter einen Instagram-Post von Fat Comedy zum Thema. Der Kommentar erhielt innerhalb von Stunden tausende Likes. Doch einige Fans zeigten sich enttäuscht: „Traurig, dass ausgerechnet du es auch noch feierst. Habe dich für deutlich reifer gehalten lieber Sido“, schreibt ein Nutzer.

„Hat doch auch Kinder“: Oliver Pocher empört sich über Rapper Sido

Auch Oliver Pocher kritisiert Sido für seine Sichtweise: „Sido hat Kinder. Der wird das doch auch nicht geil finden, wenn da irgendeiner kommt und sagt: Sido finde ich scheiße und kriegt dann eine gefetzt. Ich verstehe das nicht“, sagte Pocher laut watson.de in seinem Podcast. „Ich finde in dem Moment, wenn einer Anfang 20 ist und sagt geil, ok, aber Leute, die dann jenseits der 30 sind? Sido ist auch über 40, wir sind im selben Alter. Da denke ich mir, das muss man doch auch anders reflektieren“, zitiert das Portal den Komiker.

Instagram-User regen sich über das Kommentar von Rapper Sido unter dem Posting von Fat Comedy auf © Screenshot/instagram.com/fat.comedy

Trotz des Schocks und der laut Pocher möglicherweise „irreparablen Schäden“ scheint der Komiker jetzt zu versuchen, mit der Sache abzuschließen. Bei einem Auftritt in der Show „Let‘s Dance“ war er bereits zu Scherzen über die Ohrfeige aufgelegt. Verwendete Quellen: watson.de, instagram.com/fat.comedy