„Irreparable Schäden“: Oliver Pocher hat nach Ohrfeigen-Attacke Probleme beim Hören

Du gibst ihm keine Aufmerksamkeit? Warum äußerst du dich dann zum Thema? Weist du sicher, dass er keinen Schaden davon getragen hat? Und wenn, soll er dann nichts machen? Würdest du eine fremdverschuldete Verletzung einfach so hinnehmen? Du hast mitbekommen um was es geht? Wie schauts aus, wenn ich dir aus dem nichts eine mitgebe, lachst du dann mit mir und lädst mich auf ein Bier ein?

Wie ich in einem anderen Kommentar bereits geschrieben habe, man kann zum Pocher stehen wie man will, aber Gewaltanwendung geht mal gar nicht. Wir sind aus dem Neandertal bereits raus! Und wer sich nicht anders helfen kann, als mit Gewalt...naja, der hockt halt noch in seiner Höhle im Neandertal.