Cora Schumacher und Ex-Ehemann Ralf stehen sich noch nahe: „Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er“

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Ralf Schumacher und Cora Schumacher im Jahr 2008 beim EuroSpeedway Lausitz © picture alliance/dpa/Bernd Settnik / SAT.1 /Julian Essink

Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher ist wieder im TV zu sehen. Bei „Club der guten Laune“ plauderte die 45-Jährige ein wenig aus ihrem Leben. Vor allem aber gab sie auch einige Details über die Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann Ralf Schuhmacher preis - es flossen sogar Tränen.

Thailand - Immer mal wieder war Ex-Rennfahrerin Cora Schuhmacher in den vergangenen Jahren im TV zu sehen. Große Schlagzeilen machte die 45-Jährige aber nicht mehr - bis jetzt. Derzeit ist sie in der neuen Sat.1-Sendung „Club der guten Laune“ zu sehen - in der Show gibt sie viele Einblicke aus ihrem Leben preis.

Cora Schuhmacher ist Kandidatin bei „Club der guten Laune“- ein emotionales Gespräch rührt sie zu Tränen

In der Show kämpfen insgesamt elf Promis um die Siegerprämie von 50.000 Euro. Gemeinsam flogen sie nach Thailand - um sich dort sich einigen Challenges zu stellen und 24/7 aufeinander zu hocken. Doch bei den Stars flossen nicht nur Tränen der Freunde - Ex-Kandidatin Theresia Fischer, die ebenfalls Kandidatin in der Show ist, beichtete der ehemaligen Rennfahrerin, dass sie sich oft nicht genug genug fühle - und dieses Gefühl auch von ihrem Ehemann bekommen würde.

Bei einem emotionalen Gespräch überkamen Theresia Fischer und Cora Schumacher die Tränen © Sat.1

Für Cora Schumacher ein Zeichen, der 30-jährigen Mut zu machen. Sie erzählte ihr, wie sie sich damals fühlte, als sie in die Formel-1-Welt kam: „Ich bin in diesen Zirkus reingekommen, Formel 1. Da gab es nur schöne Frauen, da hatte ich auch immer Sorge, dem Ralf nicht genug zu sein. Jeder fragte sich: Was trägt sie, was macht sie? Das hat mir teilweise die Luft so zugeschnürt. Ich würde heute jederzeit das normale Leben diesem Leben vorziehen“, gab sie im Gespräch zu.

Cora Schumacher und Ex-Ehemann Ralf stehen sich noch nahe: „Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er“

Cora selbst wurde damals dann selbst zur Rennfahrerin, bis sie 2019 einen schweren Unfall erlitt. Als sie sich an diese Zeit zurückerinnerte, überkamen ihr die Tränen. Doch einer stand immer hinter hier: Ex-Ehemann Ralf Schumacher. „Wer eine große Stütze war, war immer der Ralf. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er. Solche Menschen brauchst du halt“, so die 45-Jährige.

Sieben Jahre ist es nun her, seitdem sie sich und der Rennfahrer getrennt haben - bis heute versteht sich das ehemalige Liebespaar gut. Für die ehemalige Topmodel-Kandidatin hat Cora Schumacher immer ein offenes Ohr. Auch die Zuschauer diskutierten in den Social-Media-Netzwerken über den Zustand von Theresia Fischer. Verwendete Quellen: Club der guten Laune (Sat.1)