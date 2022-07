„Corona mit Kaugummi verhindern“: Oliver Pocher zerreißt Influencerin und schaltet Karl Lauterbach ein

Oliver Pocher spottet auf Instagram über Denise Merten © Instagram/Denise Merten & Instagram/Oliver Pocher & Imago

Auf Instagram macht die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Denise Merten Werbung für Kaugummis. Diese sollen gegen Corona schützen. Oliver greift den offensichtlichen Betrug sofort auf.

In der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ wurde Denise Merten (32) bekannt. 2020 nahm sie dann gemeinsam mit ihrem Partner Henning Merten am „Sommerhaus der Stars“ teil. Mittlerweile hat die Reality-TV-Kandidatin fast 300.000 Follower auf Instagram - ihre Reichweite nutzte die Influencerin nun, um Werbung für ein mehr als dubioses Produkt zu machen.

Denise Merten bewirbt Kaugummi, das vor Corona schützen soll

Die Kaugummis, die Denise Merten anpreist, sollen vor einer Corona-Erkrankung schützen. Durch Kauen soll man sich weder mit dem Virus anstecken, noch es an andere weiter geben können. „Finde die so krass! Gibt auch Lutschpastillen davon. Man kaut eine Viertelstunde und hat dann zwei Stunden Vollschutz. Keine Ansteckung und kein Weitergeben, wenn man es hat“, schwärmt die Influencerin.

Auf Instagram stellt Oliver Pocher Denise Merten bloß © Instagram/Oliver Pocher

Klingt zu schön, um wahr zu sein! Und das ist es auch. Denn es handelt sich um einen gefährlichen Betrug. Die Zutaten unterscheiden sich nicht von denen anderer Kaugummi-Marken. Und unabhängige Studien, die die Wirkung belegen, gibt es auch keine.

Oliver Pocher macht auf Betrug aufmerksam

Oliver Pocher wittert den Betrug sofort. In seiner Instagram-Story schießt er gegen Denise Merten und schreibt spöttisch: „Jetzt Corona mit Kaugummi verhindern! Bitte an Karl Lauterbach weiterleiten!“ Außerdem teilt er einige Amazon-Bewertungen des Produkts. Dort schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Am Pfefferminz-Teebeutel lutschen hat die gleiche Wirkung“.

In diesem Fall mag Oliver Pocher recht haben, Denise Merten so anzuprangern. In der Vergangenheit wurde dem Comedian aber schon häufig vorgeworfen, er würde Influencer regelrecht mobben. Anne Wünsche geht sogar so weit, Oliver Pocher und seine Frau Amira als „Mobber-Dreamteam“ zu bezeichnen. Verwendete Quellen: Instagram/Denise Merten, Instagram/Oliver Pocher, Amazon