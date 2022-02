Corona-Leugner benutzen seinen Song: Jetzt setzt Westernhagen ein klares Zeichen

Von: Christina Denk

Der Song „Freiheit“ ist immer wieder auf Corona-Demos zu hören. Nach langem Schweigen hat der Schöpfer des Liedes Westernhagen nun ein Statement geliefert. Musikgrößen unterstützen die Aktion.

Berlin - „Freiheit“: Seit Wochen benutzen Gegner der Corona*-Maßnahmen den Song von Sänger Marius Müller-Westernhagen auf Demonstrationen und Spaziergängen. Nun reicht es dem 73-jährigen Musiker offenbar. Auf Instagram* setze er ein klares Zeichen.

Westernhagen-Song auf Corona-Demos: Sänger liefert Statement auf Instagram

Sänger Marius Müller-Westernhagen (73) hat auf seinem Instagram-Profil ein Foto veröffentlicht, das ihn beim Impfen zeigt - dazu schrieb er das Wort „Freiheit“. So lautet auch der Titel seines Kult-Songs aus dem Jahr 1987. Seine Fans werteten diese Aktion vom Freitag als Wortmeldung in der Impfdebatte - und als Verteidigung seiner Musik von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Bislang hatte Westerhagen zur Verwendung und Umdeutung seines Songs immer geschwiegen. Er wolle die Diskussion nicht weiter anfeuern, hieß es aus seinem Bekanntenkreis, so bild.de.

Der neueste Post wirkt nun jedoch wie ein eindeutiges Zeichen - für das Impfen. Westernhagen ist laut Informationen der Bild auch bereits gegen das Coronavirus geboostert*.

Westernhagen reagiert auf Song-Verwendung: Kontroverse Diskussion unter dem Beitrag

Auch prominente Kollegen aus der Musikbranche wie Peter Plate kommentierten den Beitrag positiv. Drei rote Herzen stehen unter dem Post. „Danke für dein Signal" und „Supertolles Statement", lauten die Kommentare zudem unter dem Beitrag. Aber auch Stimmen der Gegenseite sind vertreten. „Eine Impfung - also Gesundheitsleistung - mit Freiheit zu bezeichnen bedarf keiner Worte mehr", heißt es da. Die Diskussionen zwischen den Followern* sind kontrovers. Der Post hatte am Samstagnachmittag tausende „Gefällt"-Angaben. Das Lied „Freiheit" gilt als eine der Hymnen aus der Zeit nach dem Mauerfall. Manche Corona-Demos in der Vergangenheit liefen nicht nur friedlich ab. In Regensburg hat sich ein Verletzter einer Corona-Demo gemeldet. (chd/dpa)