Sichtbar schlanker: Cosimo verrät, wie viel er im Dschungelcamp abgenommen hat

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“-Teilnehmer Cosimo Citiolo verlor während der Zeit im RTL-Dschungelcamp jede Menge Gewicht. Nach seinem IBES-Exit gönnt er sich erstmal zwei Pasta-Gerichte.

Das Dschungelcamp 2023 ist zu Ende und war für die Kandidaten nicht nur emotional anstrengend, sondern auch körperlich. Wie Cosimo Citiolo (41) nun verrät, hat er mächtig Gewicht im australischen Busch verloren. Ganze neun Kilo ist der Fünftplatzierte seit dem Urwald-Abenteuer leichter. „Es hatte mit Schlaflosigkeit zu tun und die Nachtwache war sehr hart, wenig Essen“, verrät der Reality-Star im Interview mit Promiflash. „Ich habe neun Kilo verloren. Das heißt, ich habe weniger Kalorien gegessen, als man eigentlich am Tag zu sich nehmen sollte.“

Die fade Kost aus Reis und Bohnen hing dem Dschungelcamp-Kandidaten irgendwann zum Hals raus. Umso mehr genoss Cosimo seine erste Mahlzeit nach seinem Halbfinal-Exit. „Ich habe gemerkt, wie das ist. Ich habe ja heute wieder gegessen. Ich fühle mich so geil gerade, so wie vorher auch“, schwärmt er.

Cosimo Citiolo: Dschungel-Diät machte ihn „müde und kaputt“

Weil Cosimo so ausgehungert war, bestellte er sich im Restaurant nicht nur ein, sondern gleich zwei Gerichte. „Bolognese und Ravioli. Zwei Gabeln natürlich gleichzeitig“, berichtet er stolz. Kleiner Wermutstropfen: Zunächst bekam der Deutsch-Italiener die Pasta-Gerichte ohne Käse serviert. Glücklicherweise setzte seine Freundin Nathalie Gaus daraufhin alle Hebel in Bewegung, um ihn den ersehnten Käse zu organisieren. „Dann kam sie aus der Küche raus und hat es in der Hand gehabt. Ich war einfach hin und weg von meiner wunderschönen Lady“, schwärmt Cosimo verzückt.

Mit einer richtigen Mahlzeit im Bauch kann der ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer endlich in aller Ruhe über seine Zeit im Dschungelcamp reflektieren. „Anfangs hatte ich viel Spaß, zum Schluss war es dann leider nicht mehr so, weil man irgendwann einfach kaputt ist“, erzählt Cosimo. Das hätten die Zuschauer möglicherweise gespürt und ihn deshalb kurz vor dem Finale rausgewählt. „Vielleicht, weil ich immer mal müde und kaputt war und die Leute sich dachten: ‚Lassen wir ihn raus, weil er leidet.‘ Nach zehn Tagen Reis und Bohnen war ich dann irgendwann einfach mal kaputt“, mutmaßt er.