„Cover aus der Hölle“: Anna-Maria Zimmermann für Fernsehgarten-Auftritt zerrissen

Anna-Maria Zimmermann war am 25. Juni im ZDF-Fernsehgarten zu Gast. Ihr Cover des Rednex-Songs „Spirit of the Hawk“ kam bei den Schlagerfans jedoch nicht gut an. © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 25. Juni 2023 & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 25. Juni 2023

Anna-Maria Zimmermanns Auftritt in der aktuellen „Fernsehgarten“-Ausgabe kam nicht bei allen Schlagerfans gut an. Im Netz erntete sie viel Kritik.

Mainz - Am Sonntag (25. Juni) lud Moderatorin Andrea Kiewel (58) wieder in den ZDF-Fernsehgarten nach Mainz ein. Das Motto lautete dieses Mal „Schlagerparty“, außerdem standen sommerliche Spiele auf dem Programm. Hier durften eingefleischte Fernsehgarten-Fans an der Seite ihrer Lieblingsstars gegen andere Promi-Fan-Teams antreten.

Auch Sängerin Anna-Maria Zimmermann (34) gehörte zum Teil des „Schlagerparty“-Programms. In Fransenshorts, weißen Sneakers und einem schillernden Pailletten-Top hüpfte sie gutgelaunt über die Fernsehgarten-Bühne. Ihr Beitrag war das Lied „Zusammen sind wir eins“, dessen deutscher Text mit der Melodie des Rednex-Songs „Spirit of the Hawk“ unterlegt war.

Kritik auf Twitter: „Das arme Lied“

Damit konnte sie nicht bei allen punkten. Das ließen zumindest die Kommentare in den sozialen Netzwerken erahnen. Vor allem ärgerten sich die Fernsehgarten-Fans über die Verwendung des Hits aus dem Jahr 2000. Viele User, die die Sendung gesehen hatten, waren schlicht der Ansicht, dass die Schlagerversion dem Original nicht gerecht wurde.

Besonders auf Twitter ging es ordentlich zur Sache. „Das arme Lied“ oder „Ach herrje. Wie furchtbar“, hieß es dort. Eine Zuschauerin schrieb: „Das hat Rednex nicht verdient“, während jemand anders schimpfte: „Warum quält man uns? ‚Spirit of the Hawk‘ ist eine große Kindheitserinnerung und jetzt mit ein deutschen Text.“ Auch an Memes, die den Song verulkten, wurde nicht gespart. Verwendete Quellen: Twitter; ZDF