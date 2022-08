„Jetzt erst recht“: Wird „Cowboy und Indianer“ von Schlagerstar Olaf Henning nun auch verboten?

Von: Lisa Klugmayer

Wird bald auch „Cowboy und Indianer“ von Olaf Henning nicht mehr gespielt? Kann gut sein, denn gerade wird eine Rassismusdebatte über den Begriff „Indianer“ geführt. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & IMAGO/biky

Wird bald auch „Cowboy und Indianer“ von Olaf Henning nicht mehr gespielt? Kann gut sein, denn gerade wird eine Rassismusdebatte über den Begriff „Indianer“ geführt. Doch Schlagersänger Olaf Henning macht sich über ein Verbot keine Sorgen.

München - In Deutschland wird mal wieder über Rassismus und kulturelle Stereotypen diskutiert. Ravensburger hat das Kinderbuch „Der junge Häuptling Winnetou“ nach Rassismus-Vorwürfen aus den Regalen geschmissen. Wird jetzt auch der Ballermannhit „Cowboy und Indianer“ verboten? Schlagersänger Olaf Henning sieht die Situation gelassen.

Rassismus-Debatte nach Winnetou-Film: Ist der Begriff „Indianer“ rassistisch?

Der Ravensburger Verlag hat sich nach heftiger Kritik dazu entscheiden, das Buch zum gleichnamigen Film „Der junge Häuptling Winnetou“ wieder vom Markt zu nehmen. Fast zeitgleich sorgt Isabel Varell bei „Immer wieder sonntags“ für Aufsehen. Die Sängerin wollte während eines Spiels den Begriff „Indianer“ nicht verwenden. „Das darf man doch nicht mehr sagen!“, so Varell. Eine Rassismus-Debatte bei „Immer wieder sonntags“? Darauf hatte Stefan Mross wohl keine Lust und strafte sie mit bösen Blicken ab.

Isabel Varell kommt bei einem „Immer wieder sonntags“-Spiel bei dem Wort „Indianer“ ins Straucheln. © Screenshots ARD/Immer wieder sonntags 21.08.22

Das Thema ist unfassbar komplex und vielschichtig, deswegen hier ein bisschen Hintergrundwissen: „Indianer“ ist eine Fremd- und Sammelbezeichnung für die indigenen Völker Amerikas. Man geht davon aus, dass dieser Begriff durch Christopher Kolumbus geprägt worden ist, der eigentlich nach Indien wollte, dann aber in Amerika landete. Die Ureinwohner Amerikas wurden von den Einwanderern als barbarisch, wild und unzivilisiert gesehen und gejagt, versklavt und ermordet.

Die Liste der Grausamkeiten ist lange und die Bezeichnung „Indianer“ erinnert bis heute daran. Deswegen wird der Begriff von den Betroffenen auch abgelehnt. Der Verein „Native American Association of Germany“ betont dazu immer wieder, wie problematisch „Indianer“-Klischees und Stereotypen sind.

Trotzdem wird der Begriff heute noch verwendet - oder zum Beispiel im Bierkönig auf Mallorca von betrunkenen Touristen gegrölt. Wie zum Beispiel „Cowboy und Indianer“ von Olaf Hennig. Doch was sagt eigentlich der Schlagerstar zu der vorherrschenden Diskussion?

Olaf Henning nimmt‘s mit Humor: Er hat keine Angst vor einem Verbot von „Cowboy und Indianer“ © IMAGO / Andre Lenthe

Er nimmt das Ganze mit Humor, wie er im Interview mit schlager.de erzählt. Olaf Hennig ruft seine Fans sogar ganz nach dem Motto „Jetzt erst recht“ auf, den Song nun umso mehr zu hören und mitzusingen. Der Song könne auch gern verboten werden, denn, dass das nur positiv sein würde, zeigte erst kürzlich der Ballermann-Hit „Layla“, so der Ballermannsänger.

Er ist der Meinung, dass die Diskussion auch schnell wieder einschlafen würde. Es gäbe einfach zu viele Fans der Karl May-Werke.„Wer mit Karl May und Winnetou aufgewachsen ist, sollte das Wort ‚Indianer‘ so oft er will, in den Mund nehmen“, so Olaf Hennig.

Apropors Layla: Mickie Krause steht hinter seinen Ballermann-Kollegen und hält es für übertrieben, den umstrittenen Schlager-Song „Layla“ zu verbieten. In erster Linie wolle der Song schließlich gute Laune machen. Verwendete Quellen: Native American Association of Germany e.V., Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, Instagram/Ravensburger, schlager.de