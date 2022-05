„Da angekommen, wo ich immer sein wollte“: Helene Fischer teilt offene Worte zu „Rausch“-Entstehung

Helene Fischer teilt offene Worte mit ihren Fans auf Instagram. Sie lässt hinter die Kulissen der Entstehung des Albums „Rausch“ blicken. (Fotomontage) © Universal Music/Sandra Ludewig & Universal Music/Linda Tesch

Helene Fischer teilt jetzt offene Worte auf Instagram über ihr letztes Album „Rausch“. Die Fans sind nicht nur von der Offenheit, sondern auch immer noch von dem Album begeistert.

München - Nachdem ihr letztes Album „Rausch“ letztes Jahr erschien, teilt Helene Fischer (37) jetzt auf Instagram offener Worte. Ihr Team postet ein Bild auf Instagram, das auf einem blauen Hintergrund ein in rot geschriebenes Zitat der Sängerin aus dem Jahre 2021 zeigt. Das Zitat lautet: „Es war wie ein Orkan um mich herum, all die Jahre. Eigentlich bin ich jetzt komplett in meiner Mitte und bin da angekommen, wo ich immer sein wollte“. Team Helene fragt sie unter dem Post: „Seid ihr da, wo ihr immer sein wolltet oder noch inmitten des Orkans“.

Die Fans freuen sich über diese offenen Worte. Ein Fan kommentiert: „Das merkt man Helene auch an und ich liebe es“. Eine andere Userin schreibt: „Und genauso sollst du dich auch immer fühlen: Sicher und in dir ruhend.“ Viele ihrer Fans sind immer noch begeistert von dem Album „Rausch“. Eine Userin lässt die Sängerin wissen: „Ich liebe dieses Album, es ist mein Lebenselixier.“

Helene Fischer: Großer Erfolg für ihr neues Album „Rausch“

Helenes letztes Album scheint bei den Fans wirklich sehr gut anzukommen. Bei fast allen Online-Stores, wie Saturn oder Weltbild, bekommt das Album eine fünf-Sterne-Bewertung.