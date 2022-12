„Da sollte ich sitzen“: Leni Klum postet Bild mit Freund Aris - doch Fans reagieren eifersüchtig

Teilen

Leni zeigt stolz ihren Freund Aris auf Instagram. © Instagram/Leni Klum

Leni Klum postet neben Bildern ihrer professionellen Fotoshoots auch hin und wieder etwas aus ihrem Privatleben. Doch das kommt nicht immer gut an.

Leni Klum (18) ist scheinbar gerade mit ihrem Freund unterwegs. Ihre zwei aktuellen Instagram-Posts zeigen die junge Frau, wie sie sich an ihren unbeeindruckt dreinschauenden Freund schmiegt. Den Kommentaren nach zu urteilen, ist darüber nicht jeder erfreut. Dabei ist die Beziehung der ältesten Klum-Tochter gar keine Neuigkeit. Schon oft hat das Nachwuchsmodel Fotos von sich und ihrem Langzeit-Boyfriend Aris Rachevsky gepostet.

Im Februar 2022 schrieb sie zu einem Foto mit ihrem Freund, dass die beiden schon ihren dritten gemeinsamen Valentinstag begehen. Auch in ihrer Instagram-Story taucht der junge Mann auf. Auf einem Foto drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Auf einem weiteren Bild ist zu sehen, wie er einen Kussmund in Richtung eines „Intimissimi“-Plakates andeutet, auf dem Leni abgebildet ist.

Feiern Lenis Follower ihre Liebe nicht?

Die Unterwäsche-Kampagne der italienischen Firma „Intimissimi“, für die Leni Klum mit ihrer Mutter gemeinsam vor der Kamera stand, hatte zuletzt medial für viel Spott und Kritik gesorgt. Leni und ihren Freund scheint das aber nicht zu kümmern. Sie freuen sich sichtlich über die Werbeplakate, die sie im „Intimissimi“-Schaufenster, im Shop selbst und sogar an einem Taxi gesichtet haben. Wer aber gar nicht happy ist, sind Lenis eifersüchtige Fans. Obwohl der letzte Post von Leni und ihrem Freund mehr als 70.000 Likes verbuchen kann, fallen die Kommentare so gar nicht freundlich aus.

Nicht nur ein User schreibt: „Da sollte ich eigentlich sitzen“. Andere meinen: „Nimm lieber mich“ oder .„Wir würden besser zusammen passen“. Aber es geht noch ein wenig gemeiner. „Wie hat dieser Typ so eine Frau abbekommen?“, meint ein Nutzer, während eine andere Person schreibt: „Könnt ihr euch noch an euren Crush erinnern, den ihr hattet, als ihr jung wart, und wenn ihr jetzt zurückblickt, fragt ihr euch, was zur Hölle ihr euch dabei nur gedacht habt?“