„Da wird der Anwalt tätig“: Hans Sigl nach „Abhör-Skandal“-Schlagzeile stinksauer

Mit der Klatschpresse hat „Bergdoktor“-Star Hans Sigl hier und da so seine Probleme – vor allem, wenn diese Unwahrheiten über ihn verbreitet. Wegen einer Schlagzeile ist der 53-Jährige nun besonders sauer.

Klagenfurt – Eigentlich ist Hans Sigls (53) Laune bestens, als er sich am Samstagnachmittag (8. Juli) bei seinen rund 172.000 Instagram-Followern meldet: Die Sonne scheint, das Wetter ist warm und für den „Bergdoktor“-Hauptdarsteller geht es wenig später in Klagenfurt noch auf die Bühne, wo er mit Barbara Schöneberger (49) ab 20.15 Uhr die „Starnacht am Wörthersee“ moderiert. Doch bevor sich der Schauspieler wieder den positiven Dingen des Lebens zuwendet, schießt er mit scharfen Worten gegen die Klatschpresse.

Wegen Schlagzeile aus der Klatschpresse: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl stinksauer

Und das mit gutem Grund: Vor nicht allzu langer Zeit war Hans Sigl zu Gast in Pierre M. Krauses (46) SWR-Format „Kurzstrecke“. Darin sprach der „Bergdoktor“-Star über sein Leben am Ammersee, seine Karriere und seine Hobbys, zu denen auch das Stand-up-Paddling zählt. Allein auf dem Wasser könne er dabei hier und da durchaus mal Gespräche oder Geräusche von umliegenden Booten aufschnappen, die eigentlich nicht für seine Ohren bestimmt sind, offenbarte der 53-Jährige in dem Gespräch damals.

Diese unverfängliche Äußerung genügte einem Klatschblatt, um Hans Sigl auf seiner Titelseite einen „Abhör-Skandal“ zu unterstellen – zu viel für den gebürtigen Österreicher: „Das steckt hinter diesem Abhör-Skandal“, beschwert sich Hans Sigl bei Instagram, nachdem er die Geschichte einmal mehr aus seiner Sicht erzählt hat. Das Heft, in welchem sich die irreführende Titelgeschichte findet, bezeichnet er spöttisch als „hoch qualifiziertes Fachblatt“.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster „Bergdoktor“-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

„Bergdoktor“-Liebling Hans Sigl droht mit Anwalt

Doch Hans Sigl fühlt sich durch den Artikel auch persönlich angegriffen: Man habe ihn darin als „heimlichen Spanner bezeichnet“ – eine Äußerung, die der „Bergdoktor“-Liebling so nicht stehen lassen möchte. „Da wird der Anwalt tätig werden, weil ich kein heimlicher Spanner bin. Das ist eine Beleidigung.“

Seine Stimmung lässt sich der 53-Jährige davon allerdings nicht verderben – immerhin warten am Abend bei der „Starnacht“ noch Schlagerstars wie Beatrice Egli (35), Andrea Berg (57) oder Andreas Gabalier (38). Interessant: Im Gespräch mit Pierre M. Krause enthüllte Hans Sigl, sein Schauspiellehrer habe ihm unterstellt, kein Talent zu besitzen. Verwendete Quellen: instagram.com/sigl_hans, „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ (SWR/ARD Mediathek; Folge 14 + 15)

